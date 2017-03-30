В Татарстане подорожал бензин

Предыдущее повышение цен на бензин в среднем на 40-50 копеек произошло в феврале. С 30 марта, один литр 92-го бензина, на заправках Татарстана можно приобрести за 35,90 рублей, а 95-го - за 38,90 рублей, сообщает Эфир-24.

Как отмечают специалисты, это далеко не последнее повышение цен, которое ожидает жителей республики в ближайшее время.