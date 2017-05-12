В Татарстане подросток сорвался с балкона и погиб

В Заинске 17-летний подросток сорвался с балкона четвертого этажа и скончался в больнице. Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по РТ Андрея Шептицкого.

Инцидент произошел 9 мая на проспекте Победы. По предварительным данным, подросток решил покурить на балконе. При этом решил перелезть на соседний балкон. В какой-то момент он не удержался и упал. С травмами его госпитализировали в больницу, где позже он скончался. По данному факту следком проводит доследственную проверку.