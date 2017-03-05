В Татарстане поезд сбил насмерть двух женщин и мужчину

В Татарстане три человека погибли в результате наезда поезда, сообщает пресс-служба ГЖД.

Трагедия случилась сегодня в четыре часа утра на перегоне Арск — Куркачи Горьковской железной дороги. Машинист поезда «Новосибирск — Адлер» заметил в районе платформы 849-й км людей, идущих спиной к поезду вдоль железнодорожных путей.

Управлявший составом мужчина экстренно затормозил, подавая звуковые и световые сигналы, но из-за малого расстояния поезд сбил насмерть троих человек, сообщает «Татар-информ».