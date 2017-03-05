В Татарстане поезд сбил насмерть двух женщин и мужчину

|06 марта в 13:26
По версии следствия, ранее судимый 42-летний мужчина домогался 4-летней девочки. Подозреваемый вину не признал.
|06 марта в 11:01
Для того чтобы полностью обезопасить пациентов от инфекции и ликвидировать все возможные ее источники, родильные дома закрываются на плановые мойки один или два раза в год.
|06 марта в 09:07
Трагедия случилась сегодня в четыре часа утра на перегоне Арск — Куркачи. Машинист экстренно затормозил, подавая звуковые и световые сигналы, но не успел остановить поезд - сбил людей.
|06 марта в 08:47
Мать пояснила, что после того, как она родила ребенка, накрыла его одеялом и через несколько часов отнесла на улицу, где оставила возле мусорных контейнеров.
|06 марта в 08:37
Ее спасло то, что она упала в сугроб. В детской городской больнице сообщили, что травмы, которые получил ребенок, оказались незначительными.
|06 марта в 08:35
Управление предупреждает, что покупая у неизвестных лиц кондитерские изделия, изготовленные в домашних условиях, потребитель имеет все шансы провести часть времени на больничной койке.
|06 марта в 08:27
Спастись смог даже сам погорелец, из-за которого произошел пожар, а вот пожилая хозяйка соседней квартиры надышалась дымом и скончалась в коридоре около собственной двери.
|06 марта в 08:01
Следком возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан.
|03 марта в 15:05
Первые беспилотные автомобили поедут по трассе уже через два-три года. В РТ планируют через минимальные затраты подготовить достойную инфраструктуру для приема таких машин.
|03 марта в 14:54
Тимур Нагуманов объяснил в своем аккаунте Instagram, как пострадавшие клиенты-бизнесмены могут стать частью реестра кредиторов.
Комментарии посетителей
Я-то как раз не вкладчик и не терпила... А, ты, если даешь советы, то нужно самому следовать этим советам...
Терпи молча, терпила... Не учи своему великому терпению других....
Конечно, ситуация неприятная, но почему такой крик? Всем физическим лицам выдадут страховку в размере 1,4 млн....
А какую “директор Татарстана” рожу отъел... Зажрался этот боров на деньгах колхозников...
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Ничего не надо кроме приличных туалетов Все равно разгромят испортят варваров полно в Челнах почему тоноч