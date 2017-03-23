В Татарстане похоронили погибшего в Сирии солдата

Погиб в Сирии уроженец Зеленодольского района 32-летний Дмитрий Маркелов. Как сообщает РБК, мужчина служил в частной военной компании Вагнера, не являющейся подразделением ВС России.

По словам его близкого родственника, с которым связались корреспонденты РБК, Маркелов погиб в тот момент, когда стоявший с ним рядом человек зацепился за растяжку. «Пошел взрыв, а Диму взрывной волной откинуло в сторону. Шок, видимо, и он от разрыва сердца [умер]», - сообщил родственник.

Кроме того, собеседник РБК пояснил, что Маркелов девять лет служил по контракту в Чечне. У него «много наград заслуженных российских», в том числе Георгиевский крест и ордена за службу на Кавказе... Погибший похоронен на родине, в Зеленодольском районе.

Напомним, что летом 2016 года в Сирии погиб казанец - капитан-артиллерист Марат Ахметшин. Офицеру посмертно присвоили звание Героя России, а школу, в которой он учился, назвали его именем.