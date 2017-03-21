В Татарстане покупатель обнаружила в пакете с молоком мертвую мышь

О том, что родственница из поселка Карабаш (Бугульминский район) купила в магазине молоко марки "Вкусняев" "с бонусом", рассказал пользователь сети в одной из социальных групп города. "Щупайте пакеты))) Пакет был разрезан по верхнему шву, когда нащупали нечто внутри" - написал аноним ВКонтакте. На фото мертвый мышонок, который, по словам автора этой новости, был в пакете с молоком. Он же рассказал, что представители елабужского завода пока отмалчиваются, а родственница, купившая молоко, готовит судебный иск.
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Сегодня в новостях:
|21 марта в 16:13
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля
Глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года размер реальных пенсий в России будет снижаться на 0,5% ежегодно, даже несмотря на индексации.
|21 марта в 15:33
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta
Причиной послужил заводской брак троса сцепления в автомобилях с механической коробкой передач.
|21 марта в 14:41
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру
Теперь виртуально прогуляться по знаменитому театру города Набережные Челны можно из любой точки мира с помощью сети Интернет.
|21 марта в 13:24
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров
По данным Forbes братья Шаймиевы занимают 1795-ю строчку рейтинга Forbes, а Сультеев с Шигабутдиновым делят 1940-е место.
|21 марта в 13:10
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»
Рейнджер из Татарстана одет в зеленый костюм с эчпочмак-забралом. В его руках мощное оружие – нунчакчаки.
|21 марта в 12:36
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб
53-летнего директора и учредителя ООО «Авиценна» подозревают в незаконном производстве этих медицинских изделий.
|21 марта в 12:33
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора
Ренат Гимадиев подал 23 технических идеи, 17 из них уже работают, а экономический эффект от их внедрения составил свыше 5,3 млн рублей.
|21 марта в 12:07
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов
Проходившие мимо подростки снимали инцидент на видео, смеясь и комментируя происходящее нецензурной бранью.
|21 марта в 11:26
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных
Эта мера была принята 13 марта после информационной атаки, фейковых сообщений об отзыве лицензии и паникой среди клиентов.
|21 марта в 11:06
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения
Он сказал, что если Юлию Самойлову в Киев не пустит СБУ, Москва не намерена менять ее на другую участницу песенного конкурса от России.
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Правдомер
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Рустам МиннихановПрезидент РТ
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01 марта, 2017
Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»
Комментарии посетителей
Понятно, что виноваты воспитали, не досмотрели. Как можно не увидеть, что дети едят таблетки? За это...
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...
Харитонов и глава Хазеев это одного поля ягоды.Из за Харитонова, Хазеев превратился в олигарха, поэтому и не...
не волнуйся,если халиков слетит за ним хазеева свалят, а харитонов полюбас не усидит, потому что крыша начала...
Пусть ” валит” куда хочет, толку от него нет.
Читаешь материал - выеденного яйца не стоит. Раздутый мыльный пузырь. Но огомное спасибо автору за “вишенку...
СУД НАД ХАРИТОНОВЫМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ИЛИ В МОСКВЕ ИЛИ В ПИТЕРЕ. В ТАТАРСТАНЕ У НЕГО ВЕЗДЕ ЗАВЯЗКИ. ПОКА ЕГО НЕ...
Не верю в правосудие! Харитонов избежит ответственности и вряд ли его как нибудь накажут.Весь район говорит...
Полюбому Харитонова отмажут,потому что за ним стоит глава Тукаевского района Хазеев. Вместе все дела...
А как насчет репутации и вывода д/с из оборота? Это тоже выгодно?
а у нас разве не так написано? “Судя по информации размещенной на официальном сайте фемиды, дело поступило в...
ДЕЛО № 1-39/2017. 27 февраля 2017 года дело по обвинению Харитонова Г.Н. поступило судье Маннаповой Г.Р. На 19 марта 2017...
Жаль животных... уничтожают без разбора местные дворники и “любители” животных... проклятье им за это... жизнь...
Все суды Шарипов проиграл. Это значит, нарушений суд в деятельности ИП не нашел. Статья лживая..
Лечится. Удаляют пораженное легкое. Проводят другие виды лечения тоже. Сначала куришь и куришь, или терпишь...
Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи...
Бизнес есть бизнес - вейпы не под запретом. Сами плохо воспитываете детей раз они у вас курят. Неча на других...