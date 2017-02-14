В Татарстане посадили бандитов, напавших на инвалида-сироту

Приволжский районный суд Казани на минувшей неделе вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего Андрея Бушуева, 29-летнего Юрия Кузнецова, 19-летнего Камиля Абызова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Судом установлено, что соучастники, зная о наличии денежных сбережений на банковском счету 22-летнего сироты, являющегося инвалидом второй группы, решили ограбить его. С этой целью 10 февраля 2016 года злоумышленники напали на юношу, избили его и потребовали передачи денег. Узнав, что потерпевший передал деньги знакомым, у которых проживал, подельники проникли в их квартиру. Там они избили еще двух человек, после чего на улице потребовали от одного из них передачи документов на автомобиль "Лада-Калина". В дальнейшем их действия были пресечены прохожими, а позже они были задержаны полицейскими. Вину в содеянном они не признали.

Суд приговорил всех подсудимых к лишению свободы: Абызова - к 5 годам, Бушуева и Кузнецова – к 7 годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.