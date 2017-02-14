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14 февраля в 11:28
Водители Челнов предупреждают о снежной буре за городом
Водители Челнов предупреждают о снежной буре за городом

По словам очевидцев, из-за сильного бокового ветра на дороге Челны-Заинск, фура сползла в кювет. МЧС разослало предупреждение.

14 февраля в 10:15
Экс-глава Россельхозбанка в Татарстане осужден за злоупотребления полномочиями
Экс-глава Россельхозбанка в Татарстане осужден за злоупотребления полномочиями

Он препятствовал взысканию со своего семейного бизнеса кредитного долга на сумму более 136 млн рублей.

14 февраля в 08:58
Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты положительные
Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты положительные

Для зарядки электробуса, который тестируется сейчас на маршрутах Санкт-Петербурга, требуется всего 6 минут.

14 февраля в 08:28
Хоккейная сборная России выиграла турков со счетом 42:0 (ВИДЕО)
Хоккейная сборная России выиграла турков со счетом 42:0 (ВИДЕО)

Встреча проходила в рамках в рамках Зимнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

13 февраля в 14:44
Полицейские Челнов задержали воришек светильников из новостроек
Полицейские Челнов задержали воришек светильников из новостроек

Рабочие управляющей компании обнаружили отсутствие более 100 светильников общей стоимостью свыше 90 тысяч рублей.

13 февраля в 14:36
“Коронованный лев” появился в СИЗО Татарстана для малолетних преступников
“Коронованный лев” появился в СИЗО Татарстана для малолетних преступников

При проведении ремонта учитывая положительный опыт арт-терапии в работе с подростками.

13 февраля в 14:12
В Татарстане посадили бандитов, напавших на инвалида-сироту
В Татарстане посадили бандитов, напавших на инвалида-сироту

Налетчиков, которые требовали с него деньги и передачи документов на машину, остановили прохожие.

13 февраля в 13:39
В Казань с «визитом дружбы» приедет мэр Парижа Анн Идальго
В Казань с «визитом дружбы» приедет мэр Парижа Анн Идальго

В конце декабря между столицами Татарстана и Франции было подписано соглашение о работе в сфере развития туризма, культуры и спорта.

13 февраля в 12:45
Массовые нарушения выявлены в частных детсадах Челнов
Массовые нарушения выявлены в частных детсадах Челнов

Власти города посоветовали надзорным органам их не наказывать, а “в тактичной форме посмотреть, что там происходит”.

13 февраля в 11:15
Все муниципальные автобусы в Челнах будут оснащены видеорегистраторами
Все муниципальные автобусы в Челнах будут оснащены видеорегистраторами

Такое распоряжение дал мэр города после доклада главы ГИБДД о росте аварийности с участием общественного транспорта.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
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Индекс правды: 22%
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Новости

Выпуск 5 от 09 февраля, 2017г.
14 февраля 2017г. 11:42

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Хоккейная сборная России выиграла турков со счетом 42:0 (ВИДЕО)
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в 14:12
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане посадили бандитов, напавших на инвалида-сироту

В Татарстане посадили бандитов, напавших на инвалида-сироту

Приволжский районный суд Казани на минувшей неделе вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего Андрея Бушуева, 29-летнего Юрия Кузнецова, 19-летнего Камиля Абызова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. 

Судом установлено, что соучастники, зная о наличии денежных сбережений на банковском счету 22-летнего сироты, являющегося инвалидом второй группы, решили ограбить его. С этой целью 10 февраля 2016 года злоумышленники напали на юношу, избили его и потребовали передачи денег. Узнав, что потерпевший передал деньги знакомым, у которых проживал, подельники проникли в их квартиру. Там они избили еще двух человек, после чего на улице потребовали от одного из них передачи документов на автомобиль "Лада-Калина". В дальнейшем их действия были пресечены прохожими, а позже они были задержаны полицейскими. Вину в содеянном они не признали.

Суд приговорил всех подсудимых к лишению свободы: Абызова - к 5 годам, Бушуева и Кузнецова – к 7 годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарии:


. 13.02.2017 15:42

В Татарстане посадили инвалидов, напавших на бандита-сироту
- вот такие новости нужны в нашем динамичном мире, свежо и остро, а не то что у вас - одно УГ.

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