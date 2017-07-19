В Татарстане поставили кресло для мэра в дорожную яму

Фотографиями внушительной выбоины в Казани на улице Магистральной делятся пользователи соцсетей. Нестандартность ситуации заключается в том, что неизвестные установили в дыру большое мягкое кресло, а на его спинку прикрепили лист бумаги с надписью «Кресло мэра», сообщает KAZAN.RU.

Именно Магистральная была недавно признана «убитой» дорогой столицы республики - более 300 пользователей проголосовало за нее в проекте «Карта убитых дорог ОНФ». При этом, по информации активистов Общероссийского народного фронта, на сайте мэрии Казани указано, что Магистральную капитально отремонтировали в 2016 году, а в нынешнем в ГИБДД согласовали паспорт школьного маршрута по этой дороге.

К слову, сегодня ночью казанцы запечатлели не менее внушительный провал уже на улице Дементьева. Очевидцы утверждают, что дорожное полотно обвалилось в районе спортивной базы футбольного клуба «Рубин», и гадают, как много «кресел мэра» может там уместиться.