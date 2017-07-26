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26 июля в 13:42
До конца года в Челнах отремонтируют внутридомовые дороги на сумму 250 млн рублей
До конца года в Челнах отремонтируют внутридомовые дороги на сумму 250 млн рублей

Мэр Набережных Челнов рассказал о дальнейших планах ремонта дорог в городе.

26 июля в 13:11
Футбольный клуб Челнов останется “Камазом”
Футбольный клуб Челнов останется “Камазом”

Президент ФК Наиль Магдеев сообщил о достижении договоренности по этому вопросу с руководством ПАО “КАМАЗ”.

26 июля в 12:20
Фестиваля цветов в Челнах опять не будет на площади “Азатлык”
Фестиваля цветов в Челнах опять не будет на площади “Азатлык”

Чтобы увидеть живые композиции, жителям города придется пройти от проспекта Чулман до майдана.

26 июля в 11:05
В Татарстане поставят памятник погибшему в Сирии Герою России
В Татарстане поставят памятник погибшему в Сирии Герою России

Кроме того, именем Ахметшина в Лаишевском районе назовут будущий парк, проект которого в настоящее время разрабатывается.

26 июля в 10:23
Омбудсмен РТ не считает фотосессию в елабужском храме оскорблением чувств верующих
Омбудсмен РТ не считает фотосессию в елабужском храме оскорблением чувств верующих

Однако факт, по мнению Сарии Сабурской, бесспорно достоин морального осуждения.

26 июля в 09:54
Челнинцы смогут обменять старые iPhone на новые
Челнинцы смогут обменять старые iPhone на новые

Сдать старый гаджет и получить новый можно будет в магазинах re:Store, «Связном» и «М.видео».

26 июля в 08:35
Челны вошли в Топ-3 рейтинга городов по качеству работы коммунальных служб
Челны вошли в Топ-3 рейтинга городов по качеству работы коммунальных служб

В среднем по стране участники опроса поставили коммунальным службам пять баллов из десяти.

26 июля в 08:13
“Татнефть” хочет стать единоличным поставщиком топлива для Минобороны РФ
“Татнефть” хочет стать единоличным поставщиком топлива для Минобороны РФ

В настоящий момент ведомство закупает нефтепродукты, в основном, у ЛУКОЙЛа, “Роснефти” и “Газпром нефти”.

25 июля в 15:17
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии на 200 рублей
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии на 200 рублей

В общей сложности в стране 43 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать
25 июля в 13:15
Следком начал проверку скандальной фотосессии в храме для челнинского журнала
Следком начал проверку скандальной фотосессии в храме для челнинского журнала

Редакция журнала дала официальный ответ и извинилась перед теми, «кого эта ситуация задела».


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 29 от 26 июля, 2017г.
26 июля 2017г. 15:18

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в 11:05
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане поставят памятник погибшему в Сирии Герою России

В Татарстане поставят памятник погибшему в Сирии Герою России

Бронзовый бюст офицера из Казани Марата Ахметшина, погибшего в Сирии, появится в Лаишево. Памятник Герою России планируют открыть к 30 августа в парке Победы, сообщает пресс-служба местного муниципалитета.

Кроме того, именем Ахметшина в Лаишевском районе назовут будущий парк, проект которого в настоящее время разрабатывается.

Марат Ахметшин был похоронен в селе Атабаево Лаишевского района Татарстана. Там прошло его детство пишет "Вечерняя Казань".

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