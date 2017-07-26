В Татарстане поставят памятник погибшему в Сирии Герою России

Бронзовый бюст офицера из Казани Марата Ахметшина, погибшего в Сирии, появится в Лаишево. Памятник Герою России планируют открыть к 30 августа в парке Победы, сообщает пресс-служба местного муниципалитета.

Кроме того, именем Ахметшина в Лаишевском районе назовут будущий парк, проект которого в настоящее время разрабатывается.

Марат Ахметшин был похоронен в селе Атабаево Лаишевского района Татарстана. Там прошло его детство пишет "Вечерняя Казань".