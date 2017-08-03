В Татарстане повысят оклады бюджетников

С 1 октября в Татарстане проиндексируют оклады руководящих работников, специалистов и служащих отдельных организаций бюджетной сферы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РТ.
Оклады повысят на 4,9% за счет средств бюджета республики. Размеры окладов, ежемесячных надбавок и выплат при индексации округлят до целого рубля в сторону увеличения.
Постановление касается тех, на кого не распространяется "единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы РТ". Прежде оклады, установленные в 2006 году, индексировали в 2008, 2012 и 2013 годах, пишет kazanfirst.
Комментарии посетителей
Мое любимое это шоколадный азарт❤
И именно по этому твой хозяин-главРвач и ублюдки в белых халатах вроде тебя должны ответить перед законом
А моим детям Солнышко как раз не ОЧЕНЬ ! А вот мы попробовали “АМЕРИКАНЦА” , ооочень вкусно .
Вы бы про обязанности родителей тоже вспомнили! Или память слишком плохая, помнит только про чужие...
Врачебные ошибки имеют место быть. Этого никто не отрицает. Но в этом случае - почему родители не забили...
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это не камазовская фирма,а ыирма власти имущей победила,
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ГОРИ В АДУ
исламова и фельдшер УБИЦЫ ЭТО ОНИ УБИЛИ ДЕВОЧКУ.