В Татарстане повысят оклады бюджетников

С 1 октября в Татарстане проиндексируют оклады руководящих работников, специалистов и служащих отдельных организаций бюджетной сферы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РТ.

Оклады повысят на 4,9% за счет средств бюджета республики. Размеры окладов, ежемесячных надбавок и выплат при индексации округлят до целого рубля в сторону увеличения.

Постановление касается тех, на кого не распространяется "единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы РТ". Прежде оклады, установленные в 2006 году, индексировали в 2008, 2012 и 2013 годах, пишет kazanfirst.