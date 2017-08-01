В Татарстане прекратят принимать документы на оформление загранпаспорта

В период проведения чемпионата мира 2018 по футболу многофункциональные центры в Татарстане не будут принимать документы на оформление загранпаспорта, сообщил в интервью ИА «Татар-информ» начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Артем Кузнецов.

«Большая просьба, чтобы в следующем году все, кому нужны будут российские паспорта или нужно будет куда-то прописаться, выписаться, делали это до июня 2018 года или уже после июля. Стараться на июнь эти вопросы не оставлять, в первую очередь, чтобы не создавать себе самим неприятные условия», – отметил Артем Кузнецов.