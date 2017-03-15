В Челнах произойдет отключение теле- и радиовещания

20 марта с 8.00 до 16.00 будут проводиться работы с прекращением теле- и радиовещания в соответствии с графиком плановых ремонтных работ антенно-фидерных устройств на радиотелевизионных центрах в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Лениногорске, а также в пгт Шемордан и селе Большие Полянки (Билярский РТЦ).

Пресс-служба Роскомнадзора приводит перечень телевизионных и радиоканалов, подлежащих отключению.

На Казанском РТЦ будут отключены «Первый канал», «Телевидение «Татарстан – Новый Век», «Россия 1», «Россия-К», «Петербург 5 канал», «Звезда», программы первого и второго мультиплексов, а также «Радио России», «Серебряный дождь», «Дети ФМ», «Ретро ФМ», сообщает "Татар-информ".

На Набережночелнинском РТЦ временно перестанут работать «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «Телевидение «Татарстан – Новый Век», «Звезда», программы первого и второго мультиплексов, а также «Радио России», «Радио «Татарстан – Новый Век», «Радио «Маяк», «Радио «Вести ФМ».

На Нижнекамском РТЦ – телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «Телевидение «Татарстан – Новый Век», программы первого и второго мультиплексов. Будут отключены следующие радиоканалы: «Радио России», «Радио «Татарстан – Новый Век».

На Лениногорском РТЦ в связи с ремонтными работами временно прекратят вещание «СТС», «Первый канал», «Россия 1», «Петербург 5 канал», «ТНТ», «Телевидение «Татарстан – Новый Век», «НТВ», «Матч ТВ», программы первого и второго мультиплексов, а также «Радио России», «Радио «Татарстан – Новый Век».

На Шеморданском РТЦ планируется отключение следующих телеканалов: «Первый канал», «НТВ», «Россия 1», «Телевидение «Татарстан - Новый Век», программы первого и второго мультиплексов, а также будут отключены «Радио России», «Радио «Татарстан – Новый Век».

На Билярском РТЦ временно перестанут работать «Россия 1», «Первый канал» «Телевидение «Татарстан – Новый Век», программы первого и второго мультиплексов и радиоканалы: «Радио России», «Радио «Татарстан – Новый Век».