В Челнах произойдет отключение теле- и радиовещания

20 марта с 8.00 до 16.00 будут проводиться работы с прекращением теле- и радиовещания в соответствии с графиком плановых ремонтных работ антенно-фидерных устройств на радиотелевизионных центрах в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Лениногорске, а также в пгт Шемордан и селе Большие Полянки (Билярский РТЦ).
Пресс-служба Роскомнадзора приводит перечень телевизионных и радиоканалов, подлежащих отключению.
На Казанском РТЦ будут отключены «Первый канал», «Телевидение «Татарстан – Новый Век», «Россия 1», «Россия-К», «Петербург 5 канал», «Звезда», программы первого и второго мультиплексов, а также «Радио России», «Серебряный дождь», «Дети ФМ», «Ретро ФМ», сообщает "Татар-информ".
На Набережночелнинском РТЦ временно перестанут работать «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «Телевидение «Татарстан – Новый Век», «Звезда», программы первого и второго мультиплексов, а также «Радио России», «Радио «Татарстан – Новый Век», «Радио «Маяк», «Радио «Вести ФМ».
На Нижнекамском РТЦ – телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «Телевидение «Татарстан – Новый Век», программы первого и второго мультиплексов. Будут отключены следующие радиоканалы: «Радио России», «Радио «Татарстан – Новый Век».
На Лениногорском РТЦ в связи с ремонтными работами временно прекратят вещание «СТС», «Первый канал», «Россия 1», «Петербург 5 канал», «ТНТ», «Телевидение «Татарстан – Новый Век», «НТВ», «Матч ТВ», программы первого и второго мультиплексов, а также «Радио России», «Радио «Татарстан – Новый Век».
На Шеморданском РТЦ планируется отключение следующих телеканалов: «Первый канал», «НТВ», «Россия 1», «Телевидение «Татарстан - Новый Век», программы первого и второго мультиплексов, а также будут отключены «Радио России», «Радио «Татарстан – Новый Век».
На Билярском РТЦ временно перестанут работать «Россия 1», «Первый канал» «Телевидение «Татарстан – Новый Век», программы первого и второго мультиплексов и радиоканалы: «Радио России», «Радио «Татарстан – Новый Век».
Комментарии посетителей
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
Молодцы, действительно многие прочтут, особенно пенсионеры.
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