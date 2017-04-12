В Татарстане экологи выясняют причину массовой гибели рыбы в районе поселка Займище, сообщает Татар-информ. Сообщение об этом поступило в республиканскую общественную экологическую приемную. В Минэкологии РТ для выяснения причин мора рыбы сформирована оперативная рабочая группа. В ее состав вошли специалисты управления Росприроднадзора по РТ и природоохранной прокуратуры.
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|11 апреля в 16:48
За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими
Основные причины аварий - нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, превышение скоростного режима, неудовлетворительные дорожные условия.
|11 апреля в 16:40
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки
Мужчина жил недалеко от того места, где напал на водителя, и поэтому сотрудник полиции нашли его быстро. Им оказался 41-летний житель 50-го комплекса.
|11 апреля в 15:49
На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей
Соответствующий заказ был размещен сегодня на сайте государственных закупок.
|11 апреля в 15:35
В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение
Вирус сообщил о “блокировке телефоне”, после чего женщина сделала автоперевод денег неизвестной.
|11 апреля в 14:28
Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей
С конца второго квартала стартует программа поддержки субъектов социального предпринимательства
|11 апреля в 13:04
TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина
Анонимные пользователи Telegram показали, как за три дня до прихода временной администрации «Татфондбанк» добровольно списал часть кредитов и залогового имущества.
|11 апреля в 12:45
В Татарстане произошла массовая гибель рыбы
В Минэкологии РТ для выяснения причин мора рыбы сформирована оперативная рабочая группа.
|11 апреля в 11:12
Татфондбанк признан банкротом
Открыто конкурсное производство. Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб.
|11 апреля в 09:20
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»
Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров.
|11 апреля в 08:37
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию
Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы туристов, уже оплативших туры.
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Правдомер
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Ильдар ХаликовЭкс-премьер-министр Татарстана
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04 апреля, 2017
Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".
Комментарии посетителей
Ого, какие новости! Ну что ж, чтобы облегчить работу ФСБ пусть они тщательно проверят связь с сектой...
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