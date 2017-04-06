В Татарстане пропал 13-летний школьник

Спасатели ищут пропавшего 13-летнего мальчика из села Черки-Кощаково Буинского района Ильназа Шибаева. Как сообщает газета «Байрак (Знамя)», ребенок ушел из дома еще 15 марта, с тех пор его местоположение неизвестно.
Как сообщает МЧС РТ, к поисковым работам привлекались водолазы. Они обследовали 200 кв. м Свияги (общая площадь реки - 800 кв. м), но подростка так обнаружить и не удалось. Однако поиски продолжаются.
- Ребенок исчез при отсутствии сведений о его намерении уехать или скрыться от близких, отсутствии заболевания, обуславливающего скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве, - отметили в следствии.
Утром 16 марта Ильназ не пришел и в школу, после этого стало понятно, что с ним что-то случилось. СКР возбудил дело по статье "Убийство".
Всех, кто может знать, где находится мальчик, просят сообщить по телефонам: (84374) 3-12-88, (84374) 3-13-00, (84374) 2-28-25, (84374) 3-28-15.
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
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нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
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От инфаркта никто не застрахован. Хорошо, что теперь знаю, как помогать, если что случится.
Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !