В Татарстане пропал 13-летний школьник

Спасатели ищут пропавшего 13-летнего мальчика из села Черки-Кощаково Буинского района Ильназа Шибаева. Как сообщает газета «Байрак (Знамя)», ребенок ушел из дома еще 15 марта, с тех пор его местоположение неизвестно.

Как сообщает МЧС РТ, к поисковым работам привлекались водолазы. Они обследовали 200 кв. м Свияги (общая площадь реки - 800 кв. м), но подростка так обнаружить и не удалось. Однако поиски продолжаются.

- Ребенок исчез при отсутствии сведений о его намерении уехать или скрыться от близких, отсутствии заболевания, обуславливающего скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве, - отметили в следствии.



Утром 16 марта Ильназ не пришел и в школу, после этого стало понятно, что с ним что-то случилось. СКР возбудил дело по статье "Убийство".



Всех, кто может знать, где находится мальчик, просят сообщить по телефонам: (84374) 3-12-88, (84374) 3-13-00, (84374) 2-28-25, (84374) 3-28-15.