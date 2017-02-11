В Татарстане проверили качество магазинного молока (РЕЙТИНГ)

В Татарстане Центр независимой экспертизы Национального института качества провел сравнительное исследование образцов молока из торговых сетей. В исследовании приняли участие сертифицированные эксперты-технологи, в том числе профессора КНИТУ-КХТИ и Казанской ветеринарной академии.
Эксперты исследовали 7 образцов молока жирностью 2,5 процента шести производителей – как татарстанских, так и из соседних регионов. Все образцы молока были зашифрованы и пронумерованы. Специалисты провели органолептическую оценку молока – оценили вкус, цвет, запах, консистенцию образцов. После этого были выставлены баллы пишет ИА Татар-информ.
Лучшим по потребительским свойствам было признано молоко марки «Очень важная корова» (Зеленодольский молочный комбинат, Татарстан) – 8,2 балла.
На 2-м месте – марка «Лакомо» того же Зеленодольского молкомбината (8 баллов).
3-е место заняла марка молока «Кошкинское» (Самарская область) – 7,4 балла.
На 4-м месте оказались сразу два образца молока – татарстанское «Просто молоко» и «Ядринмолоко» из Чувашии – по 6,6 балла.
5-е место досталось марке молока «Веселый молочник» (Башкортостан) – 6,3 балла.
6-е место у марки молока из Удмуртии «Село зеленое» (6 баллов).
«Правильное молоко должно быть без хлопьев белка и сбившихся комочков жира, – рассказала ИА "Татар-информ" руководитель Независимого центра экспертиз Танзиля Мусина. – У молока не должно быть посторонних привкусов и запахов. Допускается сладковатый привкус. Цвет допускается с синеватым оттенком для обезжиренного молока, со светло-кремовым оттенком – для стерилизованного молока, с кремовым оттенком – для топленого».
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