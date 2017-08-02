В Татарстане пьяная мать выбросила ребенка из окна и прыгнула следом

Происшествие случилось 1 августа в одном из домов по улице Гудованцева в Авиастроительном районе Казани, пишет "Вечерняя Казань". В тот день 33-летнюю Альбину Мисбахову не хотели брать на прогулку ее мать и сожитель. Последние собирались вывести на улицу двухлетнего сына Мисбаховой. Причина же, по которой Альбину не хотели выпускать из квартиры, была довольно банальной — та с утра употребляла спиртное и была сильно пьяна. Впрочем, несмотря на сопротивление родственников, Мисбахова все же собралась и пошла с ними гулять.

Уже на улице между родственниками вспыхнул скандал. Чтобы не позориться перед соседями, мать женщины повела ее домой. С ними пошли и мужчина с мальчиком. Уже в подъезде Мисбахова, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ, внезапно вырвала сына из рук своего сожителя и рванула домой. Закрывшись в квартире, женщина выбросила из окна (квартира на втором этаже) своего ребенка, а затем прыгнула вслед за ним.

Сейчас мальчик, получивший при падении тяжелые травмы, находится в реанимационном отделении ДРКБ. Его мать тоже в больнице — с переломом ребра, полученном также при падении из окна.

В отношении горе-мамаши возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вину Мисбахова не признает. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.