В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского

В Высокогорском районе 24-летний пьяный водитель, уходя от преследования, сбил сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

В темное время суток возле деревни Чернышевка водитель автомобиля «ВАЗ-2114» проигнорировал требование сотрудника полиции об остановке. Водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследование нарушителя. Водитель «Лады Самара» создавал опасность для участников дорожного движения, постоянно нарушая ПДД. Сотрудник ДПС на патрульном мотоцикле попытался остановить «ВАЗ-2114», преградив ему дорогу. В результате нарушитель протаранил патрульный мотоцикл. Полицейский получил травмы, а мотоцикл повреждения.

Правонарушителя удалось задержать. Им оказался 24-летний парень, управлявший авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования показали почти четырехкратное превышение допустимых норм содержания алкоголя в крови.