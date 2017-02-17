

В Питере задержан подозреваемый в серийных убийствах пенсионерок в Татарстане

Одна из выживших пенсионерок описала приметы убийцы и они совпадают с приметами Сергея Голубева, окончательные выводы будут сделаны после ряда экспертиз.



В Татарстане разработани приложение, позволяющее самостоятельно оформлять ДТП

Так же, с помощью гаджета можно будет оформлять в электронном виде КАСКО и ОСАГО.



В Татарстане убили африканца - студента КФУ

24-летний Махджуб Тиджани Хассан приехал в Казань из Республики Чад, в 2015 году поступил на юридический факультет по гослинии.



В ток-шоу “Пусть говорят” обсудят ситуацию в Малошильнинском сельском поселении

О том, что в Останкино началась съемка популярной передачи, темой которого стала череда скандалов с Геннадием Харитоновым, сообщил местный депутат Максим Федоров.



В Татарстане заживо сгорел одинокий пенсионер

Пожар произошел накануне в частном доме в деревне Старый Кызыл Яр Агрызского района.



У ЦБ возникли серьезные претензии к «Татагропромбанку»

У банка зафиксирована недостаточность базисного капитала- это один из наиболее важных показателей надежности.