В Татарстане ребенок умер от теплового удара в закрытом автомобиле

Вчера в деревне Ефановка Бугульминского района в легковом автомобиле было обнаружено тело мальчика в возрасте 2 лет и 3 месяцев. По предварительным данным, его смерть наступила в результате теплового удара. Сотрудники СКР проводят доследственную проверку. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, утром 42-летний сожитель бабушки мальчика повез ее в Бугульму на работу. Они взяли с собой ребенка, оставив его на заднем сидении автомобиля. В дальнейшем мужчина вернулся в деревню и пошел косить сено, забыв о мальчике. В районе 15 часов, собираясь ехать за женщиной, он вернулся и обнаружил, что ребенок мертв.

Тело мальчика направлено на экспертизу. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщают СМИ.