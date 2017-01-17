В Татарстане родилась девочка весом больше 5 килограммов

В Зеленодольске 7 января ребенок удивил всех врачей и акушерок. Юная богатырша весом 5 кг 370 г и ростом 64 см стала долгожданной девочкой в семье Смыковых, в которой раньше рождались одни мальчики.

Пока медсестра переодевает младенца к выписке, родные с умилением наблюдают за процессом через монитор в холле. Молодой папа счастлив вдвойне, ведь о дочке мечтала вся многочисленная семья Смыковых. Ведь в ней насчитывается 12 мужчин - и вот первая девочка!

Весь роддом ходил смотреть на малышку, ведь нечасто там появляются на свет такие младенцы-богатыри.

Тенденция к рождению крупных детей явно намечается: питание очень хорошее, мамы любят вкусности, вот дети и получаются «весомые». Девочка и мама чувствуют себя хорошо и после роддома с радостью отправляются домой, сообщает Эфир-24.