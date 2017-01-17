В Татарстане родилась девочка весом больше 5 килограммов

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16 января в 14:44
Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев
Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев

Завтра служба проведет «горячую линию» по вопросам нового закона о государственной регистрации недвижимого имущества.

16 января в 14:03
Гайдаровский форум обнажил проблемы
Гайдаровский форум обнажил проблемы

Наш эксперт предполагает, что мир, возможно, стоит на пороге новых мировых рекордов по нефтедобыче.

16 января в 13:47
“Синяя команда” возвращается в Челны с триумфом
“Синяя команда” возвращается в Челны с триумфом

Торжественная встреча победителей ралли “Дакар-2017” и “Africa Eco Race-2017” состоится завтра ночью в аэропорту “Бегишево”.

16 января в 12:43
В Челнах депутаты горсовета проведут прием граждан
В Челнах депутаты горсовета проведут прием граждан

Завтра, 17 января с 16:00 до 18:00 народные избранники будут отвечать на вопросы жителей города.

16 января в 11:07
Челнинец собирает деньги на храмы Елабуги, но оставляет их себе
Челнинец собирает деньги на храмы Елабуги, но оставляет их себе

О мошеннике руководителей предприятий предупредила пресс-служба Елабужского благочиния.

16 января в 10:44
Где сегодня лучше не парковать свои машины челнинцам?
Где сегодня лучше не парковать свои машины челнинцам?

Исполком города опубликовал очередной график уборки местных проездов и улиц.

16 января в 09:52
В Челнах Сбербанк вывалил чеки в подъезд жилого дома
В Челнах Сбербанк вывалил чеки в подъезд жилого дома

Жильцы возмущены и тем фактом, что на кассовых документах есть данные клиентов банка.

16 января в 09:08
Минобрнауки РТ перевело мультсериал «Фиксики» на татарский язык
Минобрнауки РТ перевело мультсериал «Фиксики» на татарский язык

Все 60 серии мультсериала на татарском языке можно посмотреть на сайте ведомства.

16 января в 08:55
Спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата
Спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как сотрудника посольства РФ пытались шантажировать, обвиняя в незаконной торговле медикаментами.

16 января в 08:37
На месте авиакатастрофы под Бишкеком погибли 30 человек, из них - 6 детей
На месте авиакатастрофы под Бишкеком погибли 30 человек, из них - 6 детей

Сегодня утром под Бишкеком разбился грузовой «Боинг 747» турецких авиалиний. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
17 января 2017г. 06:27

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в 08:13
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане родилась девочка весом больше 5 килограммов

В Татарстане родилась девочка весом больше 5 килограммов

В Зеленодольске 7 января ребенок удивил всех врачей и акушерок. Юная богатырша весом 5 кг 370 г и ростом 64 см стала долгожданной девочкой в семье Смыковых, в которой раньше рождались одни мальчики. 

Пока медсестра переодевает младенца к выписке, родные с умилением наблюдают за процессом через монитор в холле. Молодой папа счастлив вдвойне, ведь о дочке мечтала вся многочисленная семья Смыковых. Ведь в ней насчитывается 12 мужчин - и вот первая девочка! 
Весь роддом ходил смотреть на малышку, ведь нечасто там появляются на свет такие младенцы-богатыри.

Тенденция к рождению крупных детей явно намечается: питание очень хорошее, мамы любят вкусности, вот дети и получаются «весомые». Девочка и мама чувствуют себя хорошо и после роддома с радостью отправляются домой, сообщает Эфир-24.

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