Завтра, 20 сентября в Татарстане родители проведут митинг против абонентской платы за детсады. Напомним, в Приволжском федеральном округе только в нашем субъекте с родителей берут плату не за фактическое пребывание детей в дошкольном учреждении, а фиксированную сумму. На прошлой неделе депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев вынес на голосование законопроект об отмене абонплаты, однако его отклонили. Ранее представители власти заявляли, что это "негативно скажется на бюджете республики".
"Митинг пройдет на площадке у мусороперерабатывающего завода по адресу ул. Васильченко д.6. Именно там руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин считает необходимым проводить публичное мероприятие по социально-значимому вопросу, который волнует тысячи семей в Казани и Татарстане. Евгений Варакин пытался запретить этот митинг. Не вышло, суд не дал. Поэтому он отправил недовольных горожан на мусоропереработку. Представляете каким крутым и хитрым он себя чувствовал, выписывая такую «прогулку» на «свежем» воздухе всем, кто не хочет платить за неоказанные услуги в детских садах, всем, кто хочет, чтобы в Татарстане, как и во всей России действовал приказ Минобрнауки РФ?" - написал Прокофьев на своей страничке в соцсети.
Курсы валют (19.09.2017):
|$
|57.6242+0.0906
|€
|68.7514+0.1713
Погода в Набережных Челнах:
|+18°
|+13°
|+15°
|Вечер
19 сентября
|Ночь
20 сентября
|Утро
20 сентября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
|19 сентября в 13:58
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей
Арбитражный суд РТ признал незаконной выдачу средств физическому лицу 8, 9, 12 и 13 декабря 2016 года.
|19 сентября в 12:43
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»
Пока неизвестно, стали ли причиной эвакуации очередные анонимные звонки.
|19 сентября в 11:41
В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады
Власти акцию согласовали в Казани на площадке у мусороперерабатывающего завода.
|19 сентября в 11:18
В Челнах в отделе полиции скончался задержанный
Мужчину доставили в Электротехнический отдел за административное правонарушение, в 4 утра он был еще жив.
|19 сентября в 10:40
В Казани на школьников упал праздничный баннер
ЧП произошло на празднике «Добрая Казань». Следком проводит доследственную проверку.
|19 сентября в 09:20
Челнинцы продолжают страдать от клещей
Количество укусов по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза.
|19 сентября в 08:41
В Челнах ввели ограничение скорости для трамваев, чтобы обезопасить пассажиров
Челнинцы пожаловались в администрацию города на разрушенные трамвайные переезды.
|19 сентября в 08:30
За последние 20 лет количество операций на открытом сердце в Татарстане увеличилось в десятки раз
По результатам операций и лечения групп пациентов отечественная кардиология находится на том же уровне, что и кардиология в Европе.
|18 сентября в 16:29
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе
Местные фермеры негодуют и подсчитывают убытки от покатушек по их полям (ВИДЕО).
|18 сентября в 15:19
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа
Такое предположение выдвинул журналистам начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов.
Все новости On-Line
Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады
Завтра, 20 сентября в Татарстане родители проведут митинг против абонентской платы за детсады. Напомним, в Приволжском федеральном округе только в нашем субъекте с родителей берут плату не за фактическое пребывание детей в дошкольном учреждении, а фиксированную сумму. На прошлой неделе депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев вынес на голосование законопроект об отмене абонплаты, однако его отклонили. Ранее представители власти заявляли, что это "негативно скажется на бюджете республики".
Комментарии посетителей
Претензии студентов к Ермаковой оказались не безосновательными что ли? Не смогли сдать отчет по практике,...
Была и служебная и прокурорская проверка, была уголовная претензия Н.А. Ермаковой к студентам, их суд...
Какая уж душа у таких людей... Они не понимают всей гадости, которую творят. Это - норма жизни: унижать,...
“Барыня” - супруга очень состоятельного бизнесмена, её сын - известный по многочисленным публикациям в...
Этот комментарий “Ирина 18.09.2017 17:34” не от самой ли БАРЫНИ. Полный бред! Алпатова сама интеллигентность,...
Четыре студента не сдали преподавателю (Н.Ермаковой) практику и не были допущены до защиты диплома, Они...
Сам учился у Алпатовой ещё в КамПИ, очень сильный преподаватель. О денежных вымогательствах от неё - и сам не...
так вы даже не в курсе событий в мире-скоро профессия бухгалтер просто отомрет
Алпатова была директором когда я учился. При ней ИЭУП приподнялся. А после ее ухода стал Уепом. Что деньги...
Алпатова - великолепный преподаватель и будучи директором ИЭУП сумела поднять вуз на достойный уровень....
Я знаю о Ермаковой и Алпатовой благодаря тому, что трое из моих детей были их студентами. Успешными...
Эта АЛпатова- та ещё штучка!. Алчная. Любит деньги! Все её научные знания-чистая фикция. Она и красные дипломы...
Девушка красивая, а вот с фоном и фотографом надо поработать ещё. А то как то батарея не уместна (или...
И что нам делать с этой новостью? Пожалеть самоубийцу, погадать на кофейной гуще зачем он это сделал или...
А может им среднюю зарплату снизить в нефтяной промышленности, а то она у них самая большая. После поднятия...
Частное мнение бывшей прокурорши и уважаемой мною, но не посещаемой, организации с названием на три буквы,...
до образования татарстана русскоязычные вообще татарский не учили. принуждали учить только татар. и те...
Больше 20 лет потрачено, чтобы понять “неэффективность” ....и ненужность (”Жизнь показывает, что для...
Свыше 135 млн.рублей лучше бы потратили на здравоохранение или безопасность дорожного движения!!! Или ,ещё...
Ну так речь о добровольности. Хочешь - учи, не хочешь - не учи. Обязаловку отменить просят люди.