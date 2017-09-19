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19 сентября в 13:58
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей

Арбитражный суд РТ признал незаконной выдачу средств физическому лицу 8, 9, 12 и 13 декабря 2016 года.

19 сентября в 12:43
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»

Пока неизвестно, стали ли причиной эвакуации очередные анонимные звонки.

19 сентября в 11:41
В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады
В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады

Власти акцию согласовали в Казани на площадке у мусороперерабатывающего завода.

19 сентября в 11:18
В Челнах в отделе полиции скончался задержанный
В Челнах в отделе полиции скончался задержанный

Мужчину доставили в Электротехнический отдел за административное правонарушение, в 4 утра он был еще жив.

19 сентября в 10:40
В Казани на школьников упал праздничный баннер
В Казани на школьников упал праздничный баннер

ЧП произошло на празднике «Добрая Казань». Следком проводит доследственную проверку.

19 сентября в 09:20
Челнинцы продолжают страдать от клещей
Челнинцы продолжают страдать от клещей

Количество укусов по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза.

19 сентября в 08:41
В Челнах ввели ограничение скорости для трамваев, чтобы обезопасить пассажиров
В Челнах ввели ограничение скорости для трамваев, чтобы обезопасить пассажиров

Челнинцы пожаловались в администрацию города на разрушенные трамвайные переезды.

19 сентября в 08:30
За последние 20 лет количество операций на открытом сердце в Татарстане увеличилось в десятки раз
За последние 20 лет количество операций на открытом сердце в Татарстане увеличилось в десятки раз

По результатам операций и лечения групп пациентов отечественная кардиология находится на том же уровне, что и кардиология в Европе.

18 сентября в 16:29
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе

Местные фермеры негодуют и подсчитывают убытки от покатушек по их полям (ВИДЕО).

18 сентября в 15:19
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа

Такое предположение выдвинул журналистам начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов.

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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 11:41
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады

В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады

Завтра, 20 сентября в Татарстане родители проведут митинг против абонентской платы за детсады. Напомним, в Приволжском федеральном округе только в нашем субъекте с родителей берут плату не за фактическое пребывание детей в дошкольном учреждении, а фиксированную сумму. На прошлой неделе депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев вынес на голосование законопроект об отмене абонплаты, однако его отклонили. Ранее представители власти заявляли, что это "негативно скажется на бюджете республики".
 
"Митинг пройдет на площадке у мусороперерабатывающего завода по адресу ул. Васильченко д.6. Именно там руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин считает необходимым проводить публичное мероприятие по социально-значимому вопросу, который волнует тысячи семей в Казани и Татарстане. Евгений Варакин пытался запретить этот митинг. Не вышло, суд не дал. Поэтому он отправил недовольных горожан на мусоропереработку. Представляете каким крутым и хитрым он себя чувствовал, выписывая такую «прогулку» на «свежем» воздухе всем, кто не хочет платить за неоказанные услуги в детских садах, всем, кто хочет, чтобы в Татарстане, как и во всей России действовал приказ Минобрнауки РФ?" - написал Прокофьев на своей страничке в соцсети. 
 

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