В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады

Завтра, 20 сентября в Татарстане родители проведут митинг против абонентской платы за детсады. Напомним, в Приволжском федеральном округе только в нашем субъекте с родителей берут плату не за фактическое пребывание детей в дошкольном учреждении, а фиксированную сумму. На прошлой неделе депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев вынес на голосование законопроект об отмене абонплаты, однако его отклонили. Ранее представители власти заявляли, что это "негативно скажется на бюджете республики".



"Митинг пройдет на площадке у мусороперерабатывающего завода по адресу ул. Васильченко д.6. Именно там руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин считает необходимым проводить публичное мероприятие по социально-значимому вопросу, который волнует тысячи семей в Казани и Татарстане. Евгений Варакин пытался запретить этот митинг. Не вышло, суд не дал. Поэтому он отправил недовольных горожан на мусоропереработку. Представляете каким крутым и хитрым он себя чувствовал, выписывая такую «прогулку» на «свежем» воздухе всем, кто не хочет платить за неоказанные услуги в детских садах, всем, кто хочет, чтобы в Татарстане, как и во всей России действовал приказ Минобрнауки РФ?" - написал Прокофьев на своей страничке в соцсети.



