В Татарстане с помощью «киберножа» будут лечить онкобольных

В Татарстане более 700 онкобольных в год смогут получить лечение с помощью нового метода томотерапии, а также роботизированного аппарата «кибернож», сообщает ТАСС.

– Томотерапия – это новый метод, который был разработан и производится в Силиконовой долине, они также производят аппараты «кибернож». Данный метод эффективен безусловно, поэтому томотерапия в республике появится. Поэтому у нас, конечно, есть определенные надежды, поскольку это связано со спасением жизней, с повышением качества жизни онкобольных, – рассказал министр здравоохранения региона Адель Вафин.

По его словам, роботизированная система, которую установят в центре томотерапии, «это некий микс классического линейного ускорителя и томографа, он похож с одной стороны на томограф, с другой стороны – это аппарат для лучевой терапии». Сейчас идет монтаж оборудования, которое стоит около 400 млн рублей. Запуск центра запланирован на июнь этого года.