В Татарстане школьник погиб при взрыве котла

Накануне вечером в селе Горшково Новошешминского района РТ 15-летний местный житель пришел в гости к своему другу - 21-летнему соседу. Так как в доме было прохладно, они решили подбросить дров в отопительный котел, который находился в пристройке к дому. Через несколько мгновений после этого металлический котел взорвался, сообщает пресс-служба МЧС.

Школьник получил травму головы и скончался на месте. Возгорания после взрыва не произошло, но частично обрушились две стены. Прибывшие на место происшествия пожарные предположили, что причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации печи. В Следственном управлении СКР по РТ возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности". Ведется следствие, проводятся экспертизы.