В Татарстане школьник погиб при взрыве котла

Накануне вечером в селе Горшково Новошешминского района РТ 15-летний местный житель пришел в гости к своему другу - 21-летнему соседу. Так как в доме было прохладно, они решили подбросить дров в отопительный котел, который находился в пристройке к дому. Через несколько мгновений после этого металлический котел взорвался, сообщает пресс-служба МЧС.
Школьник получил травму головы и скончался на месте. Возгорания после взрыва не произошло, но частично обрушились две стены. Прибывшие на место происшествия пожарные предположили, что причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации печи. В Следственном управлении СКР по РТ возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности". Ведется следствие, проводятся экспертизы.
Комментарии посетителей
Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще...
Ты просто дурак
Надо помнить о всех, кто причастен к этой трагедии - о президенте, который открыл ворота мигрантам - о...
Так все правильно - чем дольше строят, тем выше цена. Поэтому выгодно как можно дольше строить, неужели...
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехать
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...