В Татарстане сотрудники Росгвардии обстреляли автомобиль с пьяным угонщиком

В Татарстане сотрудникам Росгвардии удалось остановить автомобиль с пьяным угонщиком только при помощи огнестрельного оружия, передает пресс-служба управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии РФ по РТ.

В Сармановском районе при преследовании угнанного авто марки «ВАЗ-2106» под управлением 22-летнего мужчины применялось табельное оружие. «Оценив сложившуюся ситуацию, для остановки автотранспортного средства и задержания подозреваемого в угоне сержант полиции Азамат Нуртдинов произвел два предупредительных выстрела в воздух. Когда водитель и это проигнорировал, выстрелил по кузову и по колесам автомашины. После чего автомобиль остановился, находившийся в салоне нетрезвый гражданин задержан», — говорится в сообщении.

По результатам служебной проверки применение табельного оружия признано правомерным.

Пострадавших в результате инцидента нет.



