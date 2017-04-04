В Татарстане сотрудники Росгвардии обстреляли автомобиль с пьяным угонщиком

В Татарстане сотрудникам Росгвардии удалось остановить автомобиль с пьяным угонщиком только при помощи огнестрельного оружия, передает пресс-служба управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии РФ по РТ.
В Сармановском районе при преследовании угнанного авто марки «ВАЗ-2106» под управлением 22-летнего мужчины применялось табельное оружие. «Оценив сложившуюся ситуацию, для остановки автотранспортного средства и задержания подозреваемого в угоне сержант полиции Азамат Нуртдинов произвел два предупредительных выстрела в воздух. Когда водитель и это проигнорировал, выстрелил по кузову и по колесам автомашины. После чего автомобиль остановился, находившийся в салоне нетрезвый гражданин задержан», — говорится в сообщении.
По результатам служебной проверки применение табельного оружия признано правомерным.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Комментарии посетителей
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Жулик ушёл, но не совсем
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Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
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Наркотики никогда к хорошему не приводят !
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вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
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