В Татарстане создали фонотеку голосов осужденных

Все те, кто сейчас отбывает наказание в исправительных колониях республики, "сдали" образцы своих голосов для хранения в фонотеке. Эта база данных активно используется при расследовании уголовных дел, связанных телефонным мошенничеством, сообщает КП.

К сожалению, несмотря на все меры безопасности, к зекам в руки все же попадают сотовые. Так, в 2016 году было выявлено пять фактов телефонного мошенничества, совершенных осужденными, содержащимися в казанских ИК №2 и №19.

Еще по двум аналогичным фактам мошенников удалось вычислить с помощью созданной базы образцов голосов. К слову, жертвами зеков, отбывающих наказание в казанской ИК-2, стали жители Удмуртии и Красноярского края.

Чаще всего злоумышленники выманивают деньги, рассказывая истории о якобы попавших в беду родственниках. Также предлагают содействие в получении каких-либо документов, внести залог при якобы продаже различного имущества через Интернет.