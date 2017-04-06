В Татарстане создали фонотеку голосов осужденных

Все те, кто сейчас отбывает наказание в исправительных колониях республики, "сдали" образцы своих голосов для хранения в фонотеке. Эта база данных активно используется при расследовании уголовных дел, связанных телефонным мошенничеством, сообщает КП.
К сожалению, несмотря на все меры безопасности, к зекам в руки все же попадают сотовые. Так, в 2016 году было выявлено пять фактов телефонного мошенничества, совершенных осужденными, содержащимися в казанских ИК №2 и №19.
Еще по двум аналогичным фактам мошенников удалось вычислить с помощью созданной базы образцов голосов. К слову, жертвами зеков, отбывающих наказание в казанской ИК-2, стали жители Удмуртии и Красноярского края.
Чаще всего злоумышленники выманивают деньги, рассказывая истории о якобы попавших в беду родственниках. Также предлагают содействие в получении каких-либо документов, внести залог при якобы продаже различного имущества через Интернет.
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
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нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
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От инфаркта никто не застрахован. Хорошо, что теперь знаю, как помогать, если что случится.
Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !