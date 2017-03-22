В Татарстане создан «Фонд поддержки клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка»

В Татарстане создан «Фонд поддержки клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка». Об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в Казани, пишет «БИЗНЕС Online». Одним из четырех соучредителей фонда назначен заместитель заведующего кафедрой банковского дела КГФЭИ Булат Бакеев. О других соучредителях фонда пока не сообщается.

По словам Бакеева, фонд будет оказывать помощь, в первую очередь, пострадавшим от банковского кризиса в Татарстане клиентам банков. Попечительский совет банка будет создан позднее.