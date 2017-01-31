В Татарстане спасли раненую сову

В Лениногорском районе Татарстана во дворе дома №2А по улице Кутузова обнаружили сову со сломанным крылом, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило накануне, 29 января, около 10 часов утра. По указанному адресу выехали спасатели зонально-поискового спасательного отряда №7. Они поймали хищную птицу и эвакуировали ее на базу отряда. В дальнейшем сова будет передана ветеринару.

В Татарстане на сегодняшний день представлено 12 видов сов. Некоторые из них ведут оседлый образ жизни, а некоторые (например белая сова) появляются в республике зимой.



