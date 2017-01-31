В Татарстане спасли раненую сову

В Лениногорском районе Татарстана во дворе дома №2А по улице Кутузова обнаружили сову со сломанным крылом, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило накануне, 29 января, около 10 часов утра. По указанному адресу выехали спасатели зонально-поискового спасательного отряда №7. Они поймали хищную птицу и эвакуировали ее на базу отряда. В дальнейшем сова будет передана ветеринару.
В Татарстане на сегодняшний день представлено 12 видов сов. Некоторые из них ведут оседлый образ жизни, а некоторые (например белая сова) появляются в республике зимой.
Комментарии посетителей
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...
к сожалению ты прав... удобнее быть как все.... баранами стойлового содержания
Поэтому, Сергей, каберовские болты полируй еще энергичнее и старательнее. Альтернативы то у тебя нет ...
Ты там потише про Кремль. А то смотри - Сибирь большая, места для тебя найдется снег там чистить. А вот в...
Сергей, тебе они походу сделали массаж. Простаты. Да инструмент вынуть забыли. Так и ходишь весь день...
Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее: https://news.rambler.ru/economics/35964658/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink ...
в смысле ? массаж делать не хотят?
если бы просили выплат, то другое дело. а признать банкротом - это отказаться от претензий. то ли имеет место...
)))))) как Вам ? “проститутки распаясались” .... и сам не гам ( более чем уверен что фитиль давно угас ) и другому...
ну нет покоя пенсионеру от проституток...