В Татарстане стартовала республиканская акция «Помоги своей школе»

Акция проводится четыре года подряд и становится большим подспорьем для учебных заведений республики. Каждый желающий может любым способом помочь своей родной школе, колледжу, техникуму, сообщает Эфир-24.

Благотворители поддержали более тысячи образовательных организаций. Спонсорская помощь оказана на десятки миллионов рублей.

Принимается любая помощь: пошив школьной формы для учеников, закупка необходимой техники или просто перевод денежных средств на счет школы.