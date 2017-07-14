В Татарстане стартовала республиканская акция «Помоги своей школе»

|17 июля в 10:57
33-летняя Татьяна Андреева - владелица коллекции уникальных кукол, которые стоят целое состояние.
|17 июля в 09:39
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, в 20:27, на пересечении улицы Татарстан и проспекта Сююмбике.
|17 июля в 09:22
Программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным» покажут на НТВ, сообщается на сайте телеканала.
|17 июля в 08:40
15 июля в Парке Победы прошло очередное занятие социально-культурного проекта «Просто танцуй», направленного на популяризацию здорового образа жизни и спорта.
|17 июля в 08:22
Принимается любая помощь: пошив школьной формы для учеников, закупка необходимой техники или просто перевод денежных средств на счет учреждения.
|17 июля в 08:17
Предварительно, полицейские из-за своей небрежности потеряли гашиш. Пытаясь избежать наказания, сотрудники из отдела полиции “Юдино” не сообщили об этом, опасаясь ответственности.
|17 июля в 08:13
Людей с положительным ВИЧ-статусом не обнаружено.
|17 июля в 08:10
Родители девочки не смогли самостоятельно вызволить 3-летнюю малышку, пришлось вызывать спасателей.
|17 июля в 08:05
По мнению ученых, шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголем и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно.
|14 июля в 16:06
Следственный комитет проводит доследственную проверку.
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