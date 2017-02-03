В Татарстане студент трижды пытался вскрыть банкомат (ВИДЕО)

В Нижнекамске полиция поймала с поличным студента, который трижды пытался вскрыть один и тот же банкомат.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, первую попытку кражи денег из помещения одного из дополнительных офисов Сбербанка задержанный совершил 14 декабря. Тогда он около трех часов ночи попытался вскрыть банковский терминал с помощью подручных средств, однако сработала защитная система банкомата, и молодой человек убежал.
Второй раз он наведался к тому же электронному терминалу 20 декабря, попытавшись деформировать его слесарной монтажкой. Но и тогда подозреваемый ушел ни с чем, испугавшись сработавшей сигнализации.
Сотрудники угрозыска задержали 19-летнего местного жителя ночью 24 декабря во время его третьей попытки кражи денег из банкомата.
Свою вину задержанный — студент одного из нижнекамских вузов — признал полностью. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу в особо крупном размере».
Комментарии посетителей
Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще...
Ты просто дурак
Надо помнить о всех, кто причастен к этой трагедии - о президенте, который открыл ворота мигрантам - о...
Так все правильно - чем дольше строят, тем выше цена. Поэтому выгодно как можно дольше строить, неужели...
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехать
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...