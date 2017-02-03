В Татарстане студент трижды пытался вскрыть банкомат (ВИДЕО)

В Нижнекамске полиция поймала с поличным студента, который трижды пытался вскрыть один и тот же банкомат.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, первую попытку кражи денег из помещения одного из дополнительных офисов Сбербанка задержанный совершил 14 декабря. Тогда он около трех часов ночи попытался вскрыть банковский терминал с помощью подручных средств, однако сработала защитная система банкомата, и молодой человек убежал.

Второй раз он наведался к тому же электронному терминалу 20 декабря, попытавшись деформировать его слесарной монтажкой. Но и тогда подозреваемый ушел ни с чем, испугавшись сработавшей сигнализации.

Сотрудники угрозыска задержали 19-летнего местного жителя ночью 24 декабря во время его третьей попытки кражи денег из банкомата.

Свою вину задержанный — студент одного из нижнекамских вузов — признал полностью. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу в особо крупном размере».



