В Татарстане судят профессора, который неправильно лечил пчел

Сегодня в Советском райсуде должны были вынести приговор 57-летнему профессору КНИТУ-КХТИ Фирудину Гусейнову. По версии следствия, доктор химических наук организовал в вузовской лаборатории подпольное производство препаратов для лечения пчел. Однако сам профессор рассказал в суде, что лекарства производились там в течение 30 лет, а его вина лишь в том, что он вовремя не заручился соответствующей лицензией. В итоге суд решил изучить обстоятельства дела подробнее.

Фирудину Гусейнову предъявлено обвинение по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение... либо сбыт товаров и продукции... не отвечающих требованиям безопасности...» (читай - пчел) и ст. 235 УК РФ «Незаконное осуществление... фармацевтической деятельности». По версии следствия, подсудимый - гендиректор ООО «Научно-производственное объединение «Элтос» - организовал в лаборатории вуза, в котором работает, производство препаратов «Бипин» и «Клотрин», предназначенных для лечения болезней медоносных пчел, не имея на это необходимой лицензии.

Следствие считает, что в отсутствие разрешительного документа предприятие могло производить в арендуемой им лаборатории КНИТУ лишь пробные партии товара, но не ставить производство на поток. Согласно же показаниям свидетелей, лекарства бойко вывозили из вузовской лаборатории на склад, где их покупали представители пчеловодческих хозяйств. Видимо, «неправильные» лекарства все-таки помогали правильным пчелам - по крайней мере, пчеловоды на них не жаловались.

А весной этого года под видом пчеловодов к производителям препаратов нагрянули оперативники МВД по РТ. Полицейские купили 100 ампул бипина на 1,5 тысячи рублей и тут же возбудили уголовное дело.

Следователи имеют претензии к партиям товара, выпущенным с 2015-го по 2017 год (стоимость выпущенной за два года продукции оценивается в 2,2 млн рублей). Однако, как заявил сегодня в последнем слове сам профессор Гусейнов, лекарства для пчел в КНИТУ выпускали десятилетиями.

- Производство препаратов для лечения пчел было организовано более 30 лет назад, - сообщил он судье. - Занимались этим делом множество сотрудников института… В свое время был получен патент на производство, оформлены прочие разрешительные документы. Я стал директором «Элтоса» в 2014 году. А в 2015-м изменилось законодательство, регулирующее выпуск такой продукции. Я виноват, что проморгал этот момент и не оформил вовремя необходимую лицензию. Вину свою признаю в полном объеме…

Выслушав последнее слово профессора, судья Сергей Аптулин удалился в совещательную комнату.

Отметим, что на первом заседании по этому делу, состоявшемся 15 августа, его по ходатайству самого подсудимого было решено рассмотреть в особом порядке, то есть по упрощенной схеме, позволяющей признавшему вину подсудимому рассчитывать на снисхождение. И сегодня должен был прозвучать приговор Гусейнову. Однако, вернувшись из совещательной комнаты, судья Аптулин неожиданно объявил, что дело рассмотрят заново - уже в общем порядке. Судья решил, что необходимо заслушать свидетелей и подробно исследовать материалы, собранные следствием.

Рестарт судебного следствия назначили на 13 октября, пишет "Вечерняя Казань".