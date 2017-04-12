В Татарстане таможенники нашли в посылке экстремистскую книгу

Тревожную находку сделали сотрудники Казанского таможенного поста. В международном почтовом отправлении нашли книгу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации, сообщает kazan.kp.ru.

13 посылок с духовной литературой поступило в адрес жителя Казани из Египта. Вот в одной из них находилась книга на русском языке "Толкование прекрасных имён Аллаха в свете Корана и Сунны" автора Аль-Кахтани, Са٬ид ибн٬Али Вахф. Данная книга включена в Федеральный список экстремистских материалов под № 2858.

- Решается вопрос об изъятии книги и возбуждении административного дела в отношении отправителя посылки по "Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.