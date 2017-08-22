В Татарстане ТЭЦ перейдет на сжигание мазута

В связи с проведением плановых профилактических работ газопровода «ГазпромТрансгаз» в Нижнекамском районе планируется отключение поставки природного газа продолжительностью 156 часов, в связи с чем ТЭЦ города перейдут на сжигание мазута. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин на первом после каникул совещании руководителей района.

«Это вынужденная мера, поскольку остановить работу ТЭЦ мы не можем, от этого зависит энергоснабжение наших промышленных предприятий», — пояснил мэр.

Также Метшин заметил, что иногда вопросы состояния экологии и повышения мощностей вступают в конфликт: «Иногда эти две важные составляющие конфликтуют. Ситуация, которая сложилась в режиме работы нашей ТЭЦ, которая сегодня начинает работать в особом режиме, из этой области». Также мэр в связи с этой ситуацией напомнил о значимости промышленных предприятий для Нижнекамска.

На обеих нижнекамских ТЭЦ были проведены работы по подготовке к переходу на сжигание мазута. Также в этот период в усиленном режиме будут работать экологические службы предприятий и надзорные природоохранные службы федеральных и республиканских органов, пишет «БИЗНЕС Online».

.



