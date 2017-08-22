Вход | Регистрация
Курсы валют (22.08.2017):
$59.1409-0.2203 69.4314-0.2883
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Ясно
+28° +21° +18°
День
22 августа		 Вечер
22 августа		 Ночь
23 августа
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
22 августа в 15:35
В Татарстане ТЭЦ перейдет на сжигание мазута
В Татарстане ТЭЦ перейдет на сжигание мазута

Это вынужденная мера в связи с проведением плановых профилактических работ газопровода.

22 августа в 14:52
Теракты в Каталонии: подозреваемые предстали перед судом
Теракты в Каталонии: подозреваемые предстали перед судом

Задержанные - Мухаммед Шемляль, Дрисс Укабир, Мухаммед Ааля и Сальх Кариб - были доставлены в Мадрид при повышенных мерах безопасности

22 августа в 14:13
Иван Купала “переезжает” на набережную Тукая
Иван Купала “переезжает” на набережную Тукая

Обрядовый праздник, который отмечается в июле, власти города перенесли на конец августа.

22 августа в 13:30
Лидеру “двадцатьдевятников” станет “веселее” в “Черном Дельфине”
Лидеру “двадцатьдевятников” станет “веселее” в “Черном Дельфине”

В знаменитой колонии для “пожизненников” стены были перекрашены, изменились освещаемость и размер камер, устранен «специфический тюремный запах».

22 августа в 12:30
В Челнах в очередной раз перекроют проспект
В Челнах в очередной раз перекроют проспект

На этот раз - из-за соревнования среди водителей магистральных автопоездов на Кубок мэра.

22 августа в 11:44
В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.
В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.

Кроме того, жителей ждут традиционный Фестиваль цветов и скачки, RETRO PARTY, Нюша и салют на майдане.

22 августа в 11:38
В “СИНЕМА ПАРК” Челнов ожидается премьера мистического триллера «Гоголь. Начало»
В “СИНЕМА ПАРК” Челнов ожидается премьера мистического триллера «Гоголь. Начало»

Покупая билеты до 31 августа можно получить специальные условия на все 4 фильма.

22 августа в 11:11
Дочь Роберта Рождественского попросила прислать ей ругательства на татарском языке
Дочь Роберта Рождественского попросила прислать ей ругательства на татарском языке

Екатерина Рождественская уточнила: ей требуются «средне-приличные бытовые ругательства», а слишком неприличные слать не нужно.

22 августа в 10:16
Рабочий КАМАЗа упал с большой высоты
Рабочий КАМАЗа упал с большой высоты

Его госпитализировали с множественными переломами и в бессознательном состоянии.

22 августа в 10:13
В Челнах девочке оторвало руку в ДТП
В Челнах девочке оторвало руку в ДТП

Наш корреспондент стал свидетелем последствий наезда на ребенка на пешеходном переходе в районе остановки “Автостанция”.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 86%
Проголосовало: 80

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 32 от 17 августа, 2017г.
22 августа 2017г. 16:23

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Как задерживали экс-ректора Казанского кооперативного института (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 15:35
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане ТЭЦ перейдет на сжигание мазута

В Татарстане ТЭЦ перейдет на сжигание мазута

В связи с проведением плановых профилактических работ газопровода «ГазпромТрансгаз» в Нижнекамском районе планируется отключение поставки природного газа продолжительностью 156 часов, в связи с чем ТЭЦ города перейдут на сжигание мазута. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин на первом после каникул совещании руководителей района. 

«Это вынужденная мера, поскольку остановить работу ТЭЦ мы не можем, от этого зависит энергоснабжение наших промышленных предприятий», — пояснил мэр.

Также Метшин заметил, что иногда вопросы состояния экологии и повышения мощностей вступают в конфликт: «Иногда эти две важные составляющие конфликтуют. Ситуация, которая сложилась в режиме работы нашей ТЭЦ, которая сегодня начинает работать в особом режиме, из этой области». Также мэр в связи с этой ситуацией напомнил о значимости промышленных предприятий для Нижнекамска.

На обеих нижнекамских ТЭЦ были проведены работы по подготовке к переходу на сжигание мазута. Также в этот период в усиленном режиме будут работать экологические службы предприятий и надзорные природоохранные службы федеральных и республиканских органов, пишет «БИЗНЕС Online».

.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru