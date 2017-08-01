В Татарстане турист сорвался с обрыва и погиб

28 июля около шести вечера компания из шести человек приехала на отдых к Юрьевской пещере в Камском Устье. Один из мужчин, 31-летний казанец, сорвался с обрыва.
Вызванные на место трагедии спасатели обнаружили на склоне обрыва тело, зацепившееся за дерево.
Тело мужчины сняли с дерева и спустили на берег при помощи спасательной веревки, завязанной на двойную спасательную петлю. Сотрудники ГИМС на лодке доставили тело по Волге на пристань п.г.т. Камское Устье. Затем погибшего увезли в морг Камско-Устьинской ЦРБ, сообщает ГУ МЧС России по РТ.
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