В Татарстане турист сорвался с обрыва и погиб

28 июля около шести вечера компания из шести человек приехала на отдых к Юрьевской пещере в Камском Устье. Один из мужчин, 31-летний казанец, сорвался с обрыва.

Вызванные на место трагедии спасатели обнаружили на склоне обрыва тело, зацепившееся за дерево.

Тело мужчины сняли с дерева и спустили на берег при помощи спасательной веревки, завязанной на двойную спасательную петлю. Сотрудники ГИМС на лодке доставили тело по Волге на пристань п.г.т. Камское Устье. Затем погибшего увезли в морг Камско-Устьинской ЦРБ, сообщает ГУ МЧС России по РТ.