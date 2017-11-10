В Татарстане у домашних животных появится «скорая помощь»

48 ветеринарных пунктов на колесах получит в распоряжение ветеринарная служба Татарстана в новом году. Мобильные операционные будут обслуживать домашних животных в сельских глубинках, где нет стационарных участковых ветеринарных пунктов, сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на заместителя начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Айрата Гараева.
«Республиканский тендер выиграла компания ООО "АвтоТрейд". Надеюсь, в ближайшем будущем мы получим передвижные ветеринарные пункты. Это будут автомобили "УАЗ-буханка" с прицепами. Внутри автомобиля расположена операционная для мелких домашних животных, а в прицепном устройстве станок для обработки конечностей крупного рогатого скота и дезинфекционные установки. Мобильные бригады будут обслуживать отдаленные небольшие населенные пункты», — отметил он.
48 автомобилей будут направлены во все 43 муниципальных района республики, на республиканскую ветеринарную станцию, а также в ветобъединения городов Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Стоимость каждого автомобиля с оборудованием составит около 2 млн рублей.
«Мобильные ветеринарные пункты оснащаются операционными столами, специальными приспособлениями, шкафами, мойками и пр. В автомобиле будут оборудованы места для четырех специалистов. В состав бригады войдут ветеринарный врач, фельдшер, санитар и водитель», — сказал Айрат Гараев.
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