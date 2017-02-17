В Татарстане убили африканца - студента КФУ

В пресс-службе Казанского федерального университета подтвердили, что убитого накануне возле одного из общежитий вуза африканец — их студент. 24-летний Махджуб Тиджани Хассан приехал в Казань из Республики Чад, в 2015 году поступил на юридический факультет по гослинии. В пресс-службе КФУ отметили, что студенты и преподаватели знали погибшего как доброго, неконфликтного и общительного человека.
Администрация КФУ выразила глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего. Руководство вуза сотрудничает со следственными органами и надеется, что виновные в убийстве будут установлены в самые ближайшие сроки и наказаны по всей строгости закона, а также усиливает меры по обеспечению безопасности студентов, проживающих в общежитиях.
Комментарии посетителей
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