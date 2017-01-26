В Татарстане уборщица школы присвоила деньги на оплату питания учеников

Прокуратура Аксубаевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении работницы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2» 40-летней Валентины Тимирясовой.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использование своего служебного положения).

Судом установлено, что в октябре-ноябре 2016 года Тимирясова, работая в должности уборщицы и являясь ответственной за сбор денежных средств на оплату питания учащихся, присвоила более 80 тыс. рублей.

Как сообщает Прокуратура РТ, свою вину Тимирясова полностью признала, возместив причиненный ущерб. Суд приговорил её к 1,5 годамлишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.