В Татарстане учителя не хотят учить детей мигрантов

В Татарстане учителя не хотят, чтобы в их классе учились дети из Средней Азии, Кавказа, Украины и других государств. Об этом заявили педагоги, которые приняли участие в опросе, проведенного Институтом психологии и образования КФУ.

Так, более 60% учителей не считают нужным что-то менять в методиках своего преподавания ввиду присутствия в их классах детей из других стран.

- Педагоги не желают соседствовать с представителями Кавказа, Средней Азии, Украины и других государств. 25% опрошенных ответили, что готовы жить в одном государстве с представителями других национальностей, а 10% учителей не согласны жить в одном государстве с представителями других этносов, - говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам доцента кафедры дошкольного и начального образования Резеды Хайрутдиновой, большинство учителей имеют негативное отношение к представителям этих народов, 20% респондентов относятся нейтрально и 30% опрошенных относятся положительно, пишет ProKazan.ru.

Таким образом, ученые пришли к выводам, что учителя Татарстана не готовы преподавать детям из других стран.

- Обучение детей мигрантов требует особого подхода и изменения методик преподавания с учетом скорости освоения ими нового языка. Иначе общая успеваемость в классе, где учатся такие дети, резко снижается, отчего страдает и сам учитель, - добавила Резеда Хайрутдинова.

Отметим, что в опросе приняли участие учителя школ Казани, различных городов и районов республики от 43-х до 45-ти лет.