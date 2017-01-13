В Татарстане учителя не хотят учить детей мигрантов

В Татарстане учителя не хотят, чтобы в их классе учились дети из Средней Азии, Кавказа, Украины и других государств. Об этом заявили педагоги, которые приняли участие в опросе, проведенного Институтом психологии и образования КФУ.
Так, более 60% учителей не считают нужным что-то менять в методиках своего преподавания ввиду присутствия в их классах детей из других стран.
- Педагоги не желают соседствовать с представителями Кавказа, Средней Азии, Украины и других государств. 25% опрошенных ответили, что готовы жить в одном государстве с представителями других национальностей, а 10% учителей не согласны жить в одном государстве с представителями других этносов, - говорится в сообщении.
Кроме этого, по словам доцента кафедры дошкольного и начального образования Резеды Хайрутдиновой, большинство учителей имеют негативное отношение к представителям этих народов, 20% респондентов относятся нейтрально и 30% опрошенных относятся положительно, пишет ProKazan.ru.
Таким образом, ученые пришли к выводам, что учителя Татарстана не готовы преподавать детям из других стран.
- Обучение детей мигрантов требует особого подхода и изменения методик преподавания с учетом скорости освоения ими нового языка. Иначе общая успеваемость в классе, где учатся такие дети, резко снижается, отчего страдает и сам учитель, - добавила Резеда Хайрутдинова.
Отметим, что в опросе приняли участие учителя школ Казани, различных городов и районов республики от 43-х до 45-ти лет.
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