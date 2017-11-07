В Татарстане упал вертолет: погиб пилот

ЧП произошло сегодня, 6 ноября. В 08:09 на единый номер «112» поступило сообщение о падении вертолета в поле Верхнеуслонского района. На место были направлены все экстренные службы.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, по прибытию оперативной группы установлено, что упал вертолет «Bell 407».

«Пилот, к сожалению, погиб. На земле разрушений нет» – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели деблокировали из искореженных конструкций и извлекли тело 43-летнего погибшего пилота. Обстоятельства происшествия устанавливаются.