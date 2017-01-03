В Татарстане ужесточат правила перевозок детей на автобусах

В Татарстане создадут единую концепцию организации, контроля и ответственности автобусных перевозок групп детей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На сегодняшний день внедрена единая форма уведомления об организованной перевозке групп детей, которое должно быть предоставлено в двух экземплярах на утверждение в районное подразделение ГИБДД не позднее двух суток до планируемой поездки.

Заказчик сможет отправлять детей в поездку только при наличии у сопровождающего экземпляра уведомления, утвержденного ГИБДД. Организованным перевозкам групп детей будет уделяться повышенное внимание, особенно в период школьных каникул, отметили в министерстве.