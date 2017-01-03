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02 января в 13:51
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

02 января в 13:37
В Татарстане ужесточат правила перевозок детей на автобусах
В Татарстане ужесточат правила перевозок детей на автобусах

Уже внедрена единая форма уведомления об организованной перевозке групп детей. Она должна быть предоставлена в двух экземплярах на утверждение в районное подразделение ГИБДД.

02 января в 11:59
Беременная женщина и мама с ребенком замерзали после ДТП на трассе в РТ
Беременная женщина и мама с ребенком замерзали после ДТП на трассе в РТ

Инцидент произошел на трассе Казань — Оренбург. Столкнулись три автомобиля Renault, Kia и «Ваз-2110». Прибывшие спасатели пересадили в оперативный автомобиль замерзающих людей.

02 января в 11:22
Страшное ДТП в РТ унесло жизни пяти человек, в том числе младенца
Страшное ДТП в РТ унесло жизни пяти человек, в том числе младенца

В ГИБДД подтвердили, что 31 декабря на автодороге Сорочьи Горы – Шали 37-летний водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с “КАМАЗом”.
02 января в 11:12
Сотрудники нацпарка «Нижняя Кама» просят подкармливать птиц зимой
Сотрудники нацпарка «Нижняя Кама» просят подкармливать птиц зимой

Продолжается природоохранная акция «Покормите птиц зимой!». Татарстанцам рекомендуют наполнять кормушки разнообразным кормом: семенами подсолнечника, ржи, овса и тыквы.
02 января в 10:37
С 1 января можно приобретать полисы ОСАГО в электронном виде
С 1 января можно приобретать полисы ОСАГО в электронном виде

- Страховщики ОСАГО готовы к обязательной продаже электронных полисов с начала нового года, - заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

02 января в 10:33
Сегодня «КАМАЗ-Мастер» стартует в 39-м ралли-марафоне «Дакар-2017»
Сегодня «КАМАЗ-Мастер» стартует в 39-м ралли-марафоне «Дакар-2017»

Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трех стран: Парагвай, Боливия и Аргентина. Старт первого грузовика намечен на 20.00 по московскому времени.
02 января в 10:11
В Челнах в храме бессребреников Космы и Дамиана пройдет рождественская ярмарка
В Челнах в храме бессребреников Космы и Дамиана пройдет рождественская ярмарка

Все собранные средства передадут приходской воскресной школе. Прошлые ярмарки запомнились домашней выпечкой, соленой рыбой, блинами, изделиями ручной работы.

31 декабря в 09:29
ГИБДД Челнов предупреждает о перекрытии дорог
ГИБДД Челнов предупреждает о перекрытии дорог

Инспекторы советуют оставить личные автомобили на стоянке и отправиться на главную елку на автобусе.

30 декабря в 12:04
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников

23-летний парень решил купить себе новую форму, а в итоге остался без денег.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Индекс правды: 86%
Проголосовало: 84

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
03 января 2017г. 07:14

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в 13:37
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане ужесточат правила перевозок детей на автобусах

В Татарстане ужесточат правила перевозок детей на автобусах

В Татарстане создадут единую концепцию организации, контроля и ответственности автобусных перевозок групп детей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На сегодняшний день внедрена единая форма уведомления об организованной перевозке групп детей, которое должно быть предоставлено в двух экземплярах на утверждение в районное подразделение ГИБДД не позднее двух суток до планируемой поездки.

Заказчик сможет отправлять детей в поездку только при наличии у сопровождающего экземпляра уведомления, утвержденного ГИБДД. Организованным перевозкам групп детей будет уделяться повышенное внимание, особенно в период школьных каникул, отметили в министерстве.

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