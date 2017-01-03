В Татарстане ужесточат правила перевозок детей на автобусах

|02 января в 13:51
Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.
|02 января в 13:37
Уже внедрена единая форма уведомления об организованной перевозке групп детей. Она должна быть предоставлена в двух экземплярах на утверждение в районное подразделение ГИБДД.
|02 января в 11:59
Инцидент произошел на трассе Казань — Оренбург. Столкнулись три автомобиля Renault, Kia и «Ваз-2110». Прибывшие спасатели пересадили в оперативный автомобиль замерзающих людей.
|02 января в 11:22
В ГИБДД подтвердили, что 31 декабря на автодороге Сорочьи Горы – Шали 37-летний водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с “КАМАЗом”.
|02 января в 11:12
Продолжается природоохранная акция «Покормите птиц зимой!». Татарстанцам рекомендуют наполнять кормушки разнообразным кормом: семенами подсолнечника, ржи, овса и тыквы.
|02 января в 10:37
- Страховщики ОСАГО готовы к обязательной продаже электронных полисов с начала нового года, - заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
|02 января в 10:33
Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трех стран: Парагвай, Боливия и Аргентина. Старт первого грузовика намечен на 20.00 по московскому времени.
|02 января в 10:11
Все собранные средства передадут приходской воскресной школе. Прошлые ярмарки запомнились домашней выпечкой, соленой рыбой, блинами, изделиями ручной работы.
|31 декабря в 09:29
Инспекторы советуют оставить личные автомобили на стоянке и отправиться на главную елку на автобусе.
|30 декабря в 12:04
23-летний парень решил купить себе новую форму, а в итоге остался без денег.
Комментарии посетителей
ужас. Если бы ребенок упал в открытую шахту, то Лифтпромсервис тоже сказал бы что от ребенка пахло алкоголем?...
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Отключите обновления, всё будет работать как работало. И будет вам счастье!
И вообще жители России живут очень хорошо.Можно сказать как сыр в масле.За это огромное спасибо нашей...
грамотно разложил, по полочкам. Плюс Минниханову и руководству республики за привлекаемые средства в...
Тайота!? Что за автомобиль?
Малышам-то нафига мозги пудрить политикой?! Дед Мороз должен быть со снегуркой, а не в партии ЕР. Может, он ещё...
Для пешеходов и мам с колясками прохода вообще нет. Считай, сиди дома до апреля. Так всегда было, и вряд ли...
Комментировали молодык люди, которые не в курсе прошлого. А в прошлом проект кладбища с крематорием....
В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда,...
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“Обсудили накануне в мэрии на совете старейшин.” Мы где то выбирали совет старейшин?
А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
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