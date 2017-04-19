В Татарстане ужесточили правила организации публичных мероприятий

На фоне роста протестных настроений в Татарстане власти решили срочно ужесточить требования к публичным акциям. Госсовет сразу в трех чтениях принял закон, который обязывает организаторов при согласовании мероприятия более точно формулировать его цель и следить за тем, чтобы участники строго ее придерживались, сообщает tatpressa.ru.
При этом чиновники уже сейчас стали модерировать публичные акции в регионе, например, запрещая лозунги против руководства республики. Оппозиция полагает, что власти «испугались граждан» и намерены «подавить» их активность, в том числе путем «исключения лидеров протеста из организации митингов».
Госсовет Татарстана сразу в трех чтениях принял пакет правок в региональный закон «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан». Депутаты расширили имеющийся в федеральном законе перечень сведений, которые организаторы публичных мероприятий должны представлять при подаче уведомления местным чиновникам. Так, если федеральный законодатель требовал от организаторов указывать лишь цель мероприятия, то в Татарстане теперь необходимо будет называть «точную формулировку предполагаемого к обсуждению вопроса». Перед организатором установлена ответственность «обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия», которые прописаны в уведомлении.
У чиновников появляется право требовать устранения нарушений, которые они могут выявить, получив уведомление. На устранение организатору будет даваться не более восьми рабочих часов. После корректировки чиновники должны будут согласовать мероприятие в течение двух дней. Однако если до начала мероприятия остается менее трех дней, организаторам необходимо будет «предложить иную дату». Ранее перенос даты мероприятия законом не предусматривался. Согласно поправкам в закон, организаторы не вправе проводить акцию, если чиновники не согласуют изменение времени и места проведения публичного мероприятия.
Автор законопроекта зампред комитета Госсовета по законности и правопорядку Рафил Нагуманов внесение поправок объяснил «защитой граждан от террористических посягательств». Вместе с тем опрошенные “Ъ-Казань” организаторы митингов уверены, что закон изменили в связи с ростом протестных настроений в республике. В последние месяцы в Татарстане крупные акции успели провести клиенты Татфондбанка, сторонники Алексея Навального, протестующие против системы «Платон» дальнобойщики.
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