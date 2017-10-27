В Татарстане в ДТП с «КАМАЗом» погибла 13-летняя девочка

В четверг, 26 октября, на выезде из Альметьевска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-2110» и грузовика «КАМАЗ». Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

Водитель легковушки отвлекся от дороги на обгоняющий его автомобиль и врезался в «КАМАЗ», который шел впереди. В результате ДТП погибла 13-летняя пассажирка легкового автомобиля, которая сидела на переднем сидении машины.