В Татарстане в камере СИЗО оказался младенец

В новую камеру бугульминского СИЗО-3 поместили 18-летнюю девушку с сыном, которому в стенах СИЗО исполнился месяц. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Как оказалось, девушка до рождения ребенка была приговорена к наказанию, не связанному с лишением свободы. Однако она нарушила установленные законом требования, и приговор суда был изменен.

Площадь новой камеры составляет 11,3 кв. м. Она оборудована всем необходимым для ухода за ребенком.

- В камере была подведена система горячего водоснабжения. Кроме того, имеется детская кроватка, пеленальный столик, детская ванна, - говорится в сообщении ведомства.

Стены в камере разрисованы диснеевскими персонажами из мультфильма «Книга джунглей» - появились образы Маугли, медведя Балу и тигра Шер Хана.

- Создание подобных условий для совместного проживания осужденной матери и ребенка является естественным требованием, которое выполняется администрацией СИЗО, - отметили в УФСИН.