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04 мая в 14:05
Рыбаки в Татарстане нашли завернутое в полиэтилен тело девушки
Рыбаки в Татарстане нашли завернутое в полиэтилен тело девушки

Следователи полагают, что оно пролежало в воде не менее недели. Останки отправили на экспертизу.

04 мая в 12:12
ГИБДД Челнов предложила изменить работу светофора на въезде в город
ГИБДД Челнов предложила изменить работу светофора на въезде в город

Инспекция выдала ООО “Транссигнал” соответствующее предписание.

04 мая в 09:57
В Татарстане в результате пьяной ссоры были убиты двое мужчин
В Татарстане в результате пьяной ссоры были убиты двое мужчин

Инцидент произошел сегодня ночью. Четверо мужчин выпивали, в какой-то момент между ними произошла ссора, в процессе которой один из участников ударил ножом двух других.

04 мая в 08:33
Исполком Челнов прорабатывает новые варианты по улучшению пассажироперевозок
Исполком Челнов прорабатывает новые варианты по улучшению пассажироперевозок

В городе проходят презентации автотранспорта, наиболее подходящие для использования на городских маршрутах.

04 мая в 08:33
Городской интеллектуальный чемпионат Челнов посетит Анатолий Вассерман
Городской интеллектуальный чемпионат Челнов посетит Анатолий Вассерман

В чемпионате примут участие 30 команд, лиги: работающая молодежь, студенческая и команды-партнеры. Чемпионат пройдет 12 мая в ресторане «Круглый стол» в 18:00.

04 мая в 08:22
В Набережных Челнах пройдет фестиваль духовых оркестров
В Набережных Челнах пройдет фестиваль духовых оркестров

5 мая фестиваль откроется в парке культуры и отдыха поселка ГЭС, 8 мая – в парке Победы. Можно будет не только послушать музыку, но и потанцевать. В программе – военные марши и песни, ретро-мелодии.

04 мая в 08:17
Владимир Путин готов помочь Турции в обеспечении безопасности туристов
Владимир Путин готов помочь Турции в обеспечении безопасности туристов

Президент России заявил о возврате нормальных отношений России и Турции. В эти майские праздники треть российских туристов, которые поехали отдыхать за границу, выбрали эту страну.

 
03 мая в 16:05
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей

Двое родителей и пятимесячная девочка на попутном автомобиле до приезда “скорой” уехали в Апастовскую ЦРБ. Так как ребенок был в крайне тяжелом состоянии, он умер до приезда в больницу.

03 мая в 15:45
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»

В Альметьевске женщина продала 4 резервные карты ГСМ, выданные для заправки “скорых” в экстренных случаях, к примеру, при незапланированных выездах. Деньги она оставила себе.

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03 мая в 14:16
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент

Молодого человека из Казани отнесли в тень, где находятся лавки с сувенирами. На место вызвали “скорую помощь”.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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04 мая 2017г. 19:30

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в 09:57
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане в результате пьяной ссоры были убиты двое мужчин

В Татарстане в результате пьяной ссоры были убиты двое мужчин

В Нижнекамске во время пьяной ссоры убиты двое мужчин, сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу МВД по РТ.

Инцидент произошел сегодня ночью. Четверо мужчин выпивали в квартире одного из домов Нижнекамска. В какой-то момент между ними произошла ссора, в процессе которой один из участников ударил ножом двух других. От полученных повреждений мужчины скончались. 

Подозреваемый задержан, обстоятельства происшествия выясняются.

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