В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент

Сегодня в Казани во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент. Об этом пишет Inkazan.



Сообщается, что студенты собрались около Казанского Кремля и одному из участников стало плохо.

- Молодого человека отнесли в тень, где находятся лавки с сувенирами. На место вызвали "скорую помощь", - говорится в сообщении.