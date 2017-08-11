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14 августа в 16:47
Челнинцев приглашают принять участие в проекте «Бизнес и власть: откровенный разговор»
Челнинцев приглашают принять участие в проекте «Бизнес и власть: откровенный разговор»

В мероприятии планируется участие главного федерального инспектора по Республике Татарстан Рената Тимерзянова и представителя прокуратуры РТ.

14 августа в 16:41
Легендарный «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона возвращается на экраны
Легендарный «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона возвращается на экраны

Премьерные показы только в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК».

14 августа в 15:01
Пассажиры такси в Челнах нашли под сиденьем травматический пистолет и напали на водителя
Пассажиры такси в Челнах нашли под сиденьем травматический пистолет и напали на водителя

Двое нетрезвых парней из поселка Круглое поле вызвали такси после гуляний в одном из ночных клубов города.

14 августа в 12:44
В Челнах судят за получение взяток судебного пристава
В Челнах судят за получение взяток судебного пристава

По версии следствия, обвиняемый за мзду выдавал фиктивные справки и незаконно снимал аресты со счетов. За свои услуги судебный пристав-исполнитель брал от 17 тысяч до 30 тысяч руб.

14 августа в 09:27
В Набережных Челнах закончили строительство скульптуры в виде герба города
В Набережных Челнах закончили строительство скульптуры в виде герба города

Скульптура появится в районе набережной имени Табеева. Ее стоимость – около 2-3 млн. рублей. Однако мастера согласились воплотить задумку в реальность бесплатно.

14 августа в 09:22
В РТ женщина при сборе ягод проткнула мышцу бедра, напоровшись на арматуру
В РТ женщина при сборе ягод проткнула мышцу бедра, напоровшись на арматуру

Женщина собирала ягоды, в какой-то момент она упала с бочки на металлический стержень. Для того, чтобы вытащить штырь, понадобилась помощь спасателей.

14 августа в 08:37
В Татарстане водитель авто вылетел в кювет, объезжая труп на дороге
В Татарстане водитель авто вылетел в кювет, объезжая труп на дороге

По данным МЧС РТ, пешехода до этого насмерть сбил другой водитель, уехавший с места ДТП. Сейчас устанавливается личность погибшего пешехода.

14 августа в 08:17
Более трех тысяч человек приняло участие в Камском полумарафоне
Более трех тысяч человек приняло участие в Камском полумарафоне

Соревнования проходили на площади «Азатлык» и по проспектам Хасана Туфана и Сююмбике.

11 августа в 16:25
В Челнах после капитального ремонта открылись еще два детских сада
В Челнах после капитального ремонта открылись еще два детских сада

«Золотой ключик» и «Белочка» работают с 1974 года, за это время в них ни разу не проводился капитальный ремонт.

11 августа в 16:12
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!

Кинотеатр объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашает на День и Фестиваль IMAX.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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15 августа 2017г. 04:58

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в 08:37
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане водитель авто вылетел в кювет, объезжая труп на дороге

В Татарстане водитель авто вылетел в кювет, объезжая труп на дороге

В Высокогорском районе возле села Куркачи накануне ночью 25-летний водитель «Лады Калина» вылетел с трассы в кювет, чтобы не наехать на лежащий на дороге труп, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, пешехода до этого насмерть сбил другой водитель, уехавший с места ДТП. Водитель «Лады Калины», заметив лежащего на дороге человека, резко повернул руль, чтобы не наехать на него, и легковое авто вылетело в кювет. Водитель не пострадал.

Сейчас устанавливается личность погибшего пешехода. Полицейские ищут водителя, сбившего пешехода.

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