В Татарстане водитель авто вылетел в кювет, объезжая труп на дороге

В Высокогорском районе возле села Куркачи накануне ночью 25-летний водитель «Лады Калина» вылетел с трассы в кювет, чтобы не наехать на лежащий на дороге труп, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, пешехода до этого насмерть сбил другой водитель, уехавший с места ДТП. Водитель «Лады Калины», заметив лежащего на дороге человека, резко повернул руль, чтобы не наехать на него, и легковое авто вылетело в кювет. Водитель не пострадал.

Сейчас устанавливается личность погибшего пешехода. Полицейские ищут водителя, сбившего пешехода.