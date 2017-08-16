В Татарстане водитель попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге

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16 августа в 11:10
В Челнах неделю будет длиться медовая ярмарка
В Челнах неделю будет длиться медовая ярмарка

Дары пчелиного производства можно будет приобрести на территории агропромышленного парка «Южный» с 19 по 27 августа.

16 августа в 10:36
В рейтинге Татарстана Челны отметили за высокое качество образования
В рейтинге Татарстана Челны отметили за высокое качество образования

По итогам учебного года 2016-2017 гг, муниципальное образование получило дипломы первой и второй степеней.

16 августа в 09:54
Полиция Челнов разыскивает офисного вора
Полиция Челнов разыскивает офисного вора

Как сообщает пресс-служба УМВД города, в совершении преступления подозревается налысоподстриженный мужчина.

16 августа в 09:37
Челнинский активист хочет передать Навальному метр чурчхелы
Челнинский активист хочет передать Навальному метр чурчхелы

Об этом оппозиционный политик сам попросил его в Твиттер, увидев в ленте своего единомышленника восточную сладость собственного приготовления.

16 августа в 09:16
Челнинцы хотят, чтобы на День Республики выступила Нюша
Челнинцы хотят, чтобы на День Республики выступила Нюша

Администрация города устроила голосование и предложила три популярные исполнительницы на выбор.

16 августа в 09:02
ФК “КАМАЗ” ищет телеведущего для своего ТВ
ФК “КАМАЗ” ищет телеведущего для своего ТВ

Среди потенциальных ведущих KAMAZTV - Юрий Дудь, Георгий Черданцев, Константин Генич, Дмитрий Шнякин, и “Ресторатор” с Versus.

16 августа в 08:43
В Челнах пройдет концерт памяти Виктора Цоя
В Челнах пройдет концерт памяти Виктора Цоя

Исполнять бессмертные песни легендарного музыканта местные группы будут на майдане.

16 августа в 08:31
Бывший татарстанский чиновник женился на Нюше
Бывший татарстанский чиновник женился на Нюше

Молодожены остановились в пятизвездочном отеле на Мальдивах, ночь в котором стоит почти 100 тысяч рублей.

16 августа в 08:12
Пешеходные зоны на проспекте Московский приведут в порядок
Пешеходные зоны на проспекте Московский приведут в порядок

На проспекте создадут все условия, чтобы школьники 1 сентября могли безопасно посетить школьные линейки.

15 августа в 17:09
В Татарстане водитель попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге
В Татарстане водитель попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге

Водитель начал крутить руль, пытаясь объехать домашнее животное, однако не справился с управлением, снес дорожный знак и наскочил на высокий поребрик.

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Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск №31 от 09 августа, 2017г.
16 августа 2017г. 11:28

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ГлавнаяВечерка On-Line
в 17:09
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане водитель попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге

В Татарстане водитель попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге

В Казани на улице Ленская водитель Opel снес дорожный знак и переехал через высокий поребрик, лишь бы не задавить кошку, выскочившую перед ним на дорогу, об этом сообщает телеканал "Эфир".

По словам водителя, он ехал со скоростью примерно 50 км/ч, когда внезапно заметил кошку. Чтобы не переехать ее, он начал крутить руль, пытаясь объехать домашнее животное, однако не справился с управлением, снес дорожный знак и наскочил на высокий поребрик.

Сам автомобиль получил едва заметные повреждения на бампере, но из-за поребрика у него оказались пробиты оба передних колеса.
Впрочем, по словам водителя, он остался рад тому, что не задавил кошку, несмотря на полученные автомобилем повреждения. 

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