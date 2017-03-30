В Татарстане водитель ударил инспектора ДПС

14 марта 2017 года на 34 км автодороги Казань – Малмыж сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением водителя, находившегося за рулем с признаками алкогольного опьянения, сообщает Эфир-24.

Водитель не выполнил требование полицейских о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него был составлен соответствующий административный материал. Во время составления материала водитель ударил инспектора ДПС.

В настоящее время он арестован на два месяца. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, сообщает Министерство внутренних дел РТ.