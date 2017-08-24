

В Челнах выставили охрану у шлаконакопителя

ООО “Челныводоканал” принял такие меры, чтобы местные рыбаки не удили рыбу в водоеме.



В Татарстане объявились позитивные комбайнеры

В социальных сетях люди делятся фотографиями разрисованных тюков сена.



В Челнах волонтеры достали щенков из бочки с мазутом

Сейчас животные находятся в крайне тяжелом состоянии. Ветеринары озвучивают самые печальные прогнозы.



МЧС: в Татарстан идут грозы и шквалистый ветер

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления ожидаются вечером 24 августа, ночью и днем 25 августа.



В Татарстане водителя после ДТП зажало в кабине КАМАЗа

Он потерял управление, после чего грузовик вылетел на обочину и перевернулся. Мужчина погиб от полученных травм.