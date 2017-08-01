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01 августа в 16:27
В Татарстане вор рассказал в сети о содержимом украденной сумки (ВИДЕО)
В Татарстане вор рассказал в сети о содержимом украденной сумки (ВИДЕО)

На популярном видеохостинге YouTube появился новый блогер из Казани - Альберт-воришка.

01 августа в 15:21
В Челнах “Родительское Всероссийское Сопротивление” устроят пикет перед мэрией
В Челнах “Родительское Всероссийское Сопротивление” устроят пикет перед мэрией

Они протестуют против “умело завуалированных под «заботу о детях» ювенальных технологий”.

01 августа в 14:42
Жители Тукаевского района выступили против строительства птицефабрики
Жители Тукаевского района выступили против строительства птицефабрики

Они обратились к депутату ГД РФ Альфие Когогиной, но она не смогла дать никакого определенного ответа по этой теме.

01 августа в 14:09
Бывшего вице-мэра Уфы приговорили к условному сроку
Бывшего вице-мэра Уфы приговорили к условному сроку

Его признали виновным в попытке хищения 1,8 млн рублей.

01 августа в 13:38
Челнинская “карта развлечений”
Челнинская “карта развлечений”

Парки и скверы города опубликовали афишу мероприятий на текущую неделю.

01 августа в 12:50
В Челнах начали проверять готовность образовательных учреждений к новому учебному году
В Челнах начали проверять готовность образовательных учреждений к новому учебному году

Делается это в целях обеспечения безопасности учащихся, а также в целях создания оптимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса.

01 августа в 12:15
Челнинец пожаловался на состояние инфекционной больницы
Челнинец пожаловался на состояние инфекционной больницы

Фото, которое он прислал в “Народный контроль”, было сделано в детском отделении.

01 августа в 11:24
«ВКонтакте» собирает данные о пользователях и передает их
«ВКонтакте» собирает данные о пользователях и передает их

Приложение изучает перечень установленных программ на устройстве пользователя, собирает данные о его местоположении и сохраняет список точек подключения пользователя к WiFi.

01 августа в 10:21
В Татарстане прекратят принимать документы на оформление загранпаспорта
В Татарстане прекратят принимать документы на оформление загранпаспорта

Такие меры будут приняты УФМС в период проведения чемпионата мира 2018 по футболу.

01 августа в 10:05
На Спасской ярмарке в Елабуге установят металлодетекторы
На Спасской ярмарке в Елабуге установят металлодетекторы

Более 300 сотрудников полиции Елабуги будут охранять правопорядок в городе , еще более ста полицейских приедут на помощь из других районов РТ.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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01 августа 2017г. 21:10

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В Татарстане вор рассказал в сети о содержимом украденной сумки (ВИДЕО)
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ГлавнаяВечерка On-Line
в 16:27
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане вор рассказал в сети о содержимом украденной сумки (ВИДЕО)

В Татарстане вор рассказал в сети о содержимом украденной сумки (ВИДЕО)

Житель столицы Татарстана ворует сумки у молодых девушек а потом делает обзоры их содержимого, пишет «Казань24». Лицо мужчины, представившегося Альбертом скрыто, а его голос немного изменен. С самого начала видеоблогер признается, что некоторое время промышлял воровством, а также увлекался просмотром видео на YouTube и теперь решил объединить эти два увлечения.

В первом выпуске мужчина распаковал сумочку, которую он украл в одном из клубов города. Как выяснилось в ходе выпуска, сумка принадлежала 23-летней студентке. Среди содержимого там оказались ключи от автомобиля, студенческий билет, контактные линзы, кредитные карты, презерватив и 20 тысяч рублей. Сам блогер ценной находкой посчитал лишь последнее.

«Альберт» обещает возвращать украденные сумочки в службу охраны заведений, если его видео будут регулярно смотреть и подписываться на канал, дабы он зарабатывал на просмотрах, а не на воровстве. В начале видео идет дисклеймер, в котором мужчина призывает не повторять его действий.

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