В Татарстане вор рассказал в сети о содержимом украденной сумки (ВИДЕО)

Житель столицы Татарстана ворует сумки у молодых девушек а потом делает обзоры их содержимого, пишет «Казань24». Лицо мужчины, представившегося Альбертом скрыто, а его голос немного изменен. С самого начала видеоблогер признается, что некоторое время промышлял воровством, а также увлекался просмотром видео на YouTube и теперь решил объединить эти два увлечения.

В первом выпуске мужчина распаковал сумочку, которую он украл в одном из клубов города. Как выяснилось в ходе выпуска, сумка принадлежала 23-летней студентке. Среди содержимого там оказались ключи от автомобиля, студенческий билет, контактные линзы, кредитные карты, презерватив и 20 тысяч рублей. Сам блогер ценной находкой посчитал лишь последнее.

«Альберт» обещает возвращать украденные сумочки в службу охраны заведений, если его видео будут регулярно смотреть и подписываться на канал, дабы он зарабатывал на просмотрах, а не на воровстве. В начале видео идет дисклеймер, в котором мужчина призывает не повторять его действий.