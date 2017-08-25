В Татарстане врачи будут заполнять документы с помощью голоса

В Детской республиканской клинической больнице Казани успешно опробовали модуль Voice2Med. Эта система сама вводит данные в электронную карту под диктовку доктора. При этом, врачу не нужно осваивать новые программы. Вся информация, как и раньше, вносится в Единую государственную информационную систему «Электронное здравоохранение Республики Татарстан».

Более того, «умный» модуль понимает сложные медицинские термины. Для этого программа обработала более 10 тысяч документов. А в случае «недопонимания» данные можно подправить при помощи клавиатуры, сообщает КП.

На протяжении трех месяцев Voice2Med помогал докторам ДРКБ заполнять документы при описании компьютерной томографии мозга пациентов.

В результате представители татарстанских Минздрава и Минсвязи решили рекомендовать модуль для использования и в других больницах республики.