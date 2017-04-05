В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

Татарстанцы стали меньше болеть ОРВИ. За минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заразились 14452 человека человек, сообщает КП.
Это на 6,9 % меньше, чем неделей ранее. Заболеваемость населения ниже эпидемического порога на 52,2 %.
Как сообщили в Роспотребнадзоре РТ, за прошедшую неделю нашли 453 случая заболевания острыми кишечными инфекциями.
Также установлена одна болезнь в Альметьевском районе. По предварительному диагнозу - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.
В связи с такими результатами, усилили санитарно- карантинный контроль на въезде в Татарстан. Осмотрели более четырех тысяч пассажиров, 233 члена экипажей 36 самолетов, 36 воздушных судов.
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